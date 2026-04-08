За підсумками першого кварталу 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 132,8 млрд грн, що майже на 15% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба.
8 квітня 2026, 19:15
Фінансова стійкість громад: місцеві бюджети зросли на 15% у першому кварталі
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
ПДФО — головний драйвер доходів
Основним джерелом наповнення бюджетів громад залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Він забезпечив понад половину всіх надходжень:
- ПДФО: майже 76 млрд грн (зростання на 18,8%).
- Єдиний податок — 21,8 млрд грн (+10,4%).
- Майнові податки — 14,6 млрд грн (+13,4%).
- Податок на прибуток підприємств — 11,8 млрд грн (+3,6%).
Де зафіксовано найбільше зростання
Цікаву динаміку продемонстрували окремі специфічні платежі, що свідчить про пожвавлення внутрішнього ринку та адаптацію бізнесу:
- Туристичний збір зріс на 23,6% (82,2 млн грн).
- Рентна плата за надра: +23,4% (250,6 млн грн).
- Збір за паркування: +17,5% (56,2 млн грн).
- Екологічний податок: майже 400 млн грн (+4,8%).
Куди спрямовують кошти
У Податковій службі наголошують, що ці надходження є фундаментом життєдіяльності громад. Саме завдяки цим коштам:
- Фінансуються освітні та медичні заклади.
- Забезпечуються соціальні програми для вразливих верств населення.
- Проводиться відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі