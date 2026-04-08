Фінансова стійкість громад: місцеві бюджети зросли на 15% у першому кварталі

За підсумками першого кварталу 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 132,8 млрд грн, що майже на 15% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба.

ПДФО — головний драйвер доходів

Основним джерелом наповнення бюджетів громад залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Він забезпечив понад половину всіх надходжень:

ПДФО: майже 76 млрд грн (зростання на 18,8%).

Єдиний податок — 21,8 млрд грн (+10,4%).

Майнові податки — 14,6 млрд грн (+13,4%).

Податок на прибуток підприємств — 11,8 млрд грн (+3,6%).

Де зафіксовано найбільше зростання

Цікаву динаміку продемонстрували окремі специфічні платежі, що свідчить про пожвавлення внутрішнього ринку та адаптацію бізнесу:

Туристичний збір зріс на 23,6% (82,2 млн грн).

Рентна плата за надра: +23,4% (250,6 млн грн).

Збір за паркування: +17,5% (56,2 млн грн).

Екологічний податок: майже 400 млн грн (+4,8%).

Куди спрямовують кошти

У Податковій службі наголошують, що ці надходження є фундаментом життєдіяльності громад. Саме завдяки цим коштам: