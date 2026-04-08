Курс євро знизився на 8 копійок у середу, 8 квітня, на міжбанку, а курс долара зріс на 5 копійок. Про це свідчать дані торгів.
8 квітня 2026, 17:45
Курс валют: міжбанк, обмінники, банки
|
Відкриття 8 квітня
|
Закриття 8 квітня
|
Зміни
|
43,47/43,50
|
43,42/43,45
|
5/5
|
50,86/50,88
|
50,78/50,80
|
8/8
Офіційний курс: долар — 43,49 грн, євро — 50,27 грн.
Середній курс у банках: 43,26−43,75 грн/долар, 50,25−51,04 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,43−43,55, євро — 50,65−50,90 грн.
Джерело: Мінфін
