Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
8 квітня 2026, 11:34

Нафта обвалилася на 15% після рішення США відкласти удар по Ірану

Світові еталонні марки нафти WTI та Brent стрімко здешевшали більш ніж на 15%, опустившись нижче позначок у $95 та $90 за барель відповідно. Причиною обвалу стало рішення президента США Дональда Трампа відкласти на два тижні військові удари по цивільній інфраструктурі Ірану в обмін на розблокування стратегічно важливої Ормузької протоки. Про це повідомляє Trading Economics 8 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Трамп бере паузу

Нафтовий ринок миттєво відреагував на дипломатичний маневр Вашингтона. У середу котирування ф'ючерсів на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) впали більш ніж на 15% і пробили позначку нижче 95 доларів за барель. Європейський еталон Brent також продемонстрував аналогічне падіння понад 15%, опустившись до 90 доларів за барель.

Дональд Трамп заявив про двотижневе відтермінування своїх погроз атакувати іранські цивільні об'єкти. Головною умовою цієї домовленості є згода Ірану на відкриття Ормузької протоки для морського транспорту.

Жорсткі умови Тегерана

Американський президент підтвердив, що Білий дім отримав від Ірану пропозицію, яка складається з 10 пунктів. Трамп охарактеризував цей документ як «робочу основу для переговорів». Двотижневий термін перемир'я надається саме для того, щоб сторони могли остаточно узгодити та імплементувати потенційну угоду.

Зі свого боку, Іран погодився відкрити Ормузьку протоку на ці два тижні, проте висунув низку категоричних вимог. По-перше, вимагається повне припинення будь-яких атак. По-друге, транзит усіх суден має в обов'язковому порядку узгоджуватися зі Збройними силами Ірану. За наявними даними, Ізраїль також дав згоду на тимчасове припинення вогню.

Майже повне закриття цього водного шляху, через який проходить близько 20% усього світового нафтового трафіку, вже встигло сколихнути глобальні енергетичні ринки, різко підвищивши ризики зростання інфляції та сповільнення світової економіки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Exba, Qwerty1999 и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами