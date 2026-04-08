Нафта обвалилася на 15% після рішення США відкласти удар по Ірану

Світові еталонні марки нафти WTI та Brent стрімко здешевшали більш ніж на 15%, опустившись нижче позначок у $95 та $90 за барель відповідно. Причиною обвалу стало рішення президента США Дональда Трампа відкласти на два тижні військові удари по цивільній інфраструктурі Ірану в обмін на розблокування стратегічно важливої Ормузької протоки. Про це повідомляє Trading Economics 8 квітня.

Трамп бере паузу

Нафтовий ринок миттєво відреагував на дипломатичний маневр Вашингтона. У середу котирування ф'ючерсів на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) впали більш ніж на 15% і пробили позначку нижче 95 доларів за барель. Європейський еталон Brent також продемонстрував аналогічне падіння понад 15%, опустившись до 90 доларів за барель.

Дональд Трамп заявив про двотижневе відтермінування своїх погроз атакувати іранські цивільні об'єкти. Головною умовою цієї домовленості є згода Ірану на відкриття Ормузької протоки для морського транспорту.

Жорсткі умови Тегерана

Американський президент підтвердив, що Білий дім отримав від Ірану пропозицію, яка складається з 10 пунктів. Трамп охарактеризував цей документ як «робочу основу для переговорів». Двотижневий термін перемир'я надається саме для того, щоб сторони могли остаточно узгодити та імплементувати потенційну угоду.

Зі свого боку, Іран погодився відкрити Ормузьку протоку на ці два тижні, проте висунув низку категоричних вимог. По-перше, вимагається повне припинення будь-яких атак. По-друге, транзит усіх суден має в обов'язковому порядку узгоджуватися зі Збройними силами Ірану. За наявними даними, Ізраїль також дав згоду на тимчасове припинення вогню.

Майже повне закриття цього водного шляху, через який проходить близько 20% усього світового нафтового трафіку, вже встигло сколихнути глобальні енергетичні ринки, різко підвищивши ризики зростання інфляції та сповільнення світової економіки.