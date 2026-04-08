Зеленський наказав Свириденко придумати, як боротися зі зростанням цін для населення

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд має підготувати додаткові програми проти зростання цін для населення. Про це він розповів у своєму відеозверненні.

Що анонсусвав президент

Зеленський зазначив, що він спілкувався з урядовцями про те, як підтримати людей в умовах зростання цін.

«Зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього — розраховую на системні рішення», — заявив президент.

Як уряд допомагає

З 1 березня 2026 року програма «Національний кешбек» працює за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів.

В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек».

Кешбек на паливо під час купівлі на АЗС становить 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Програма працюватиме до 1 травня на всіх заправках, які приєднаються до ініціативи. Виплати здійснюють через механізм програми «Національний кешбек».