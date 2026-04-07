В Україні запустили сервіс для дистанційного придбання нових машин через «Дія.Підпис»

В Україні анонсовано запуск так званого повного циклу дистанційної купівлі нових автомобілів через платформу UDRIVE. Клієнтам пропонують уникати чергових візитів та паперової тяганини, оформлюючи угоди з дому за допомогою смартфона та інтегрованого сервісу «Дія.Підпис». Про це повідомляють офіційні ресурси сервісу «Дія» 7 квітня.

Маркетинг замість автосалонів

Заяви про революційність підходу зводяться до перенесення стандартного процесу вибору товару в інтернет-середовище. Платформа UDRIVE, яка позиціонується як перший в Україні сервіс для повного циклу купівлі нового автомобіля онлайн, пропонує користувачам обрати модель від офіційного дилера безпосередньо на своєму сайті. Декларується повний контроль над процесом покупки в одному сервісі, що має зекономити час та позбавити покупця від зайвих поїздок до автосалонів.

Механізм оформлення та його юридична база

Запропонований алгоритм дій складається з чотирьох базових етапів. Після вибору бажаної моделі на сайті дилера покупець має пройти авторизацію та дистанційно укласти угоду зі смартфона. Для цього використовується цифровий «Дія.Підпис», який, згідно із законодавством, має юридичну силу, цілком тотожну власноручному підпису.

Після електронного затвердження документів клієнту необхідно здійснити оплату через обраний ним банк. Завершальним етапом стає отримання транспортного засобу в заздалегідь обраний день. У такий спосіб держава пропонує українському бізнесу підключати сервіси «Дії», щоб зробити процеси зручнішими для клієнтів і відмовитися від фізичної присутності на етапі укладання угод.

Приховані нюанси агрегатора та ліміти банків

Платформа UDRIVE фактично є маркетплейсом (агрегатором пропозицій), який об'єднує на одному сайті асортимент від офіційних дилерів різних брендів (серед яких Škoda, Hyundai, Ford, Renault, Suzuki тощо). Проте, попри гучні заяви про «повний цикл онлайн», наразі сервіс не має налагодженої логістики адресної доставки транспортного засобу — забирати придбаний автомобіль все одно доведеться фізично з майданчика автосалону.

Крім того, формулювання «оплатіть через зручний банк» приховує суттєві фінансові бар'єри. Купівля нового авто — це транзакція на сотні тисяч або мільйони гривень, яка автоматично підпадає під жорсткий фінансовий моніторинг (перевірку походження коштів). Здійснити такий переказ зі звичайної банківської картки чи мобільного застосунку в один клік майже неможливо через встановлені ліміти НБУ та внутрішні банківські обмеження сум переказів. Клієнту доведеться попередньо комунікувати з банком, надавати документи про легальність доходів або ж фізично відвідувати відділення для проведення платежу через касу, що нівелює концепцію покупки «без черг». Поза увагою також залишається питання подальшої державної реєстрації авто в Сервісних центрах МВС.