Мінфін залучив 1,26 млрд грн на аукціоні ОВДП — на 1,5 млрд менше, ніж тижнем раніше

Міністерство фінансів 7 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,26 млрд грн, що на 1,51 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 2,77 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

603,54 млн грн під 15,15% з погашенням 21 липня 2027 року;

655,45 млн грн під 15,87% з погашенням 14 червня 2028 року.

З початку 2026 року держава вже залучила понад 124,6 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,2 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.