Українські страховики фіксують мільярдні прибутки на тлі військових ризиків

Попри заяви про відверту збитковість полісів із покриттям воєнних ризиків, український страховий сектор фіксує багатомільярдні прибутки. На тлі повномасштабного вторгнення та жорстких регуляторних змін Національного банку ринок зазнав радикального скорочення учасників, що призвело до фактичної олігополії — високої концентрації капіталу в руках кількох компаній. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на Національну асоціацію страховиків України.

Воєнні ризики як драйвер загальних продажів

Лінія страхування від воєнних ризиків є фінансово невигідною для компаній. Комбінований коефіцієнт збитковості у цьому сегменті сягає 111,11% (тобто витрати та виплати перевищують зібрані премії).

Проте страховики продовжують активно продавати ці послуги, адже покриття воєнних ризиків стало потужним маркетинговим інструментом. Саме запит суспільства на захист нерухомості від наслідків війни спровокував зростання страхових премій у майнових лініях бізнесу одразу на 30%. При цьому 75% клієнтів у цьому сегменті — це юридичні особи. Вітчизняний бізнес, який не має альтернатив для захисту активів, змушений погоджуватися на тарифи страховиків, які, своєю чергою, мінімізують власні ризики за рахунок іноземних перестрахувальних ємностей (зокрема британського гіганта Lloyd's of London).

Наслідки «спліту»: від конкуренції до монополізації

Паралельно зі зростанням попиту на майнові поліси відбулася безпрецедентна зачистка самого ринку. З 2016 року сектор примусово або добровільно покинули 304 страхові компанії. Самі учасники ринку пафосно називають це «шляхом очищення», посилаючись на необхідність цифровізації, посилення вимог до платоспроможності у 2019 році, імплементацію нового закону «Про страхування» та так званий «Спліт» у 2020 році (передачу контролю над небанківським фінсектором до Нацбанку).

Реальністю цієї зачистки стала жорстка монополізація. Станом на кінець 2025 року в сегменті ризикового страхування (non-life) залишилося лише 47 компаній, а у страхуванні життя (life) — 10 гравців. Сьогодні перша десятка ризикових компаній контролює 74,3% усього ринку. У сегменті страхування життя ситуація є відверто спотвореною: майже 50% усієї галузі тримає у своїх руках один-єдиний монополіст.

Фінансові результати: прибутки на тлі скарг на війну

Попри публічні заяви про «надскладні умови роботи», фінансові звіти демонструють іншу картину. Чистий фінансовий результат обох сегментів за 2025 рік сягнув 6,8 млрд грн. Лише дев'ять компаній завершили звітний період зі збитками.

Обсяг прийнятних активів для виконання вимог щодо платоспроможності зріс на 31% і становить 86,2 млрд грн. У секторі ризикового страхування збитковість портфеля дорівнює лише 49,1%, загальний комбінований коефіцієнт впав до 97%, а операційна ефективність закріпилася на рівні 88,6%. Ці цифри свідчать про те, що компанії, які вижили, отримали можливість диктувати свої умови та тарифи корпоративним клієнтам, яким нікуди подітися.