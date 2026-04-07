SpaceX планує залучити рекордні $75 млрд на IPO: ставку роблять на роздрібних інвесторів

Космічна корпорація SpaceX готується до найбільшого в історії первинного публічного розміщення акцій (IPO), розраховуючи залучити $75 млрд при оцінці компанії до $1,75 трлн. Ключовою особливістю угоди стане аномально висока частка паперів, зарезервована для дрібних приватних інвесторів. Про це повідомляє Reuters 6 квітня.

Структура розміщення та роздрібна квота

Під час закритої зустрічі з банкірами фінансовий директор SpaceX Брет Джонсен повідомив, що компанія готує для роздрібних інвесторів обсяг акцій, який перевищить будь-які прецеденти на ринку IPO. Якщо стандартна практика передбачає виділення під цей сегмент від 5% до 10% пропозиції, то засновник компанії Ілон Маск розраховує на квоту до 30%. Доступ до купівлі отримають роздрібні клієнти зі США, Великої Британії, ЄС, Австралії, Канади, Японії та Південної Кореї.

За словами Джонсена, така структура закладалася від самого початку. «Роздріб буде критичною частиною і більшою, ніж у будь-якому IPO в історії… Це люди, які неймовірно підтримували нас і Ілона протягом тривалого часу, і ми хочемо переконатися, що визнаємо це», — зазначив фінансовий директор. Один із провідних андеррайтерів під час розмови із синдикатом з 21 інвестиційного банку заявив, що очікуваний роздрібний попит і розподіл будуть такими, яких ринок «ще ніколи не бачив». Точні обсяги роздрібного пулу та остаточну структуру угоди сформують ближче до старту розміщення.

Графік підготовки та банківський синдикат

Процедура виходу на біржу розпочнеться з публікації проспекту емісії наприкінці травня. На тиждень, що розпочнеться 8 червня, заплановано старт роуд-шоу — серії презентацій, під час яких керівництво та банкіри пропонуватимуть акції інвесторам. Напередодні цієї події компанія проведе зустріч зі 125 фінансовими аналітиками, які представляють банки-учасники. Окремий спеціальний захід для 1500 роздрібних інвесторів призначено на 11 червня.

Організацію розміщення в ролі активних букраннерів очолюють Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan та Goldman Sachs. Ще 16 фінансових установ виконуватимуть допоміжні ролі в інституційному, роздрібному та міжнародному сегментах. Наразі SpaceX утримується від офіційних коментарів щодо графіка.