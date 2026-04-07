Бразилія внесла китайську BYD до реєстру компаній, що використовують рабську працю

Уряд Бразилії офіційно включив китайського автомобілебудівного гіганта BYD до національного реєстру роботодавців, чиї умови праці прирівнюються до рабства. Підставою став масштабний скандал 2024 року, під час якого було виявлено ознаки торгівлі людьми та експлуатації 163 китайських робітників. Потрапляння до списку Міністерства праці блокує компанії доступ до певних кредитних ліній у бразильських банках, однак жодним чином не обмежує операційну діяльність її єдиного автозаводу в країні. Про це повідомляє Reuters 7 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Конфіскація паспортів та життя на підлозі

Робітники, які стали жертвами експлуатації, були найняті для будівництва бразильського заводу BYD через підрядну організацію Jinjiang Group. Згідно з трудовими контрактами, умови роботи мали відверто кабальний характер. Працівників змушували здавати паспорти новому керівництву, а левову частку заробітної плати автоматично перераховували до Китаю. Крім того, з людей утримували близько 900 доларів застави, яку можна було повернути лише після шести місяців безперервної роботи.

Під час рейду трудові інспектори зафіксували те, що в офіційних звітах було названо «принизливими умовами». Робітників розміщували у переповнених приміщеннях без матраців. У деяких випадках 31 людина змушена була тулитися в одному будинку з єдиною ванною кімнатою, а харчі зберігалися просто на підлозі поруч із їхніми особистими речами.

Уникнення відповідальності та юридичні маневри

Представники BYD проігнорували запит журналістів на коментар щодо включення до реєстру. Раніше керівництво корпорації стверджувало, що нічого не знало про правопорушення до появи перших публікацій у бразильських ЗМІ наприкінці листопада минулого року. Підрядник Jinjiang Group також відкинув усі звинувачення. Натомість бразильські урядовці наполягають: кінцеву відповідальність за умови праці несе саме BYD, оскільки компанія зобов'язана контролювати своїх підрядників.

Щоб уникнути потрапляння до ганебного списку, корпорація мала підписати з урядом угоду про зміну корпоративних практик та виплату компенсацій постраждалим. BYD вдалося укласти угоду з прокурорами, проте домовитися з трудовими інспекторами компанія відмовилася. Оскільки всі можливості для апеляції на урядовому рівні вичерпано, автовиробник перебуватиме в реєстрі щонайменше два роки (якщо це рішення не скасує суд).

Політичний фасад попри репутаційні ризики

Хоча скандал викликав міжнародне обурення (навіть у самому Китаї) і затримав будівництво заводу на кілька місяців, реальних збитків для бізнесу BYD він майже не завдав. Показово, що вже в жовтні на церемонію відкриття підприємства особисто прибув президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва, продемонструвавши пріоритетність зміцнення економічних зв'язків між Бразиліа та Пекіном над питаннями захисту прав людини. З моменту запуску цей завод вже встиг випустити понад 25 000 автомобілів.