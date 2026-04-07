5 млн за голос: уряд повертає субвенції мажоритарникам за підтримку нових податків — журналіст

Кабінет Міністрів України знайшов механізм для забезпечення парламентської підтримки непопулярних податкових ініціатив, зокрема оподаткування міжнародних посилок. В обмін на результативне голосування уряд обіцяє відновити роздачу бюджетних субвенцій на мажоритарні округи та гарантувати народним обранцям низку безпрецедентних політичних і фінансових поступок. Про це пише журналіст Євген Плінський на сайті видання «Дзеркало тижня».

Розділення податкового пакета та тактика уряду

Замість одного масштабного документа Міністерство фінансів розбило податкові ініціативи на три окремі блоки, що слугує підстраховкою для очільниці уряду Юлії Свириденко перед міжнародними партнерами.

Парламент має розглянути:

запровадження податку на продаж товарів через цифрові платформи («закон про OLX»);

фіксацію військового збору на рівні 5% протягом трьох років після закінчення війни (після тиску депутатів міністр фінансів Сергій Марченко погодився спрямовувати ці кошти не в загальний котел, а на спеціальні рахунки суто для потреб оборони);

скасування податкової пільги на міжнародні посилки, які хочуть обкладати ПДВ починаючи з нульової вартості.

Водночас найбільш резонансний законопроєкт щодо запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП) Сергій Марченко стратегічно відклав у шухляду до успішного голосування за перші три. Після багатогодинної робочої групи у п'ятницю Мінфін був змушений врахувати правки парламентарів. Зокрема, депутатка Ніна Южаніна відзначила якісні зміни в законопроєкті про цифрові платформи, які з'явилися до засідання комітету в понеділок.

«Ти — мені, я — тобі»: субвенції в обмін на голоси

Як пише журналіст, ще кілька тижнів тому «слуги народу» повністю провалили ці ж ініціативи, заявляючи, що антисоціальні вимоги МВФ не пройдуть. Однак після низки закритих зустрічей за участю голови фракції Давида Арахамії позиція змінилася. Головним аргументом стало відновлення «соцеконому» — субвенцій на соціально-економічний розвиток громад, які депутати легально використовують для передвиборчого піару на округах.

За інформацією Плінського, схема домовленостей виглядає так: якщо у квітні парламент голосує за податок на посилки, військовий збір та цифрові платформи, вже у травні уряд виділяє 2 мільярди гривень «соцеконому» до кінця 2026 року. Кожен депутат (як мажоритарник, так і списочник) отримає по 5 мільйонів гривень. Якщо ж згодом вдасться протягнути й ПДВ для ФОПів, уряд закладе в бюджет на 2027 рік вже по 10 мільйонів гривень на кожного обранця (загалом близько 4 мільярдів гривень). Сумарно фінансові преференції для депутатів можуть сягнути 6−7 мільярдів гривень.

Політичні гарантії: НАБУ, наглядові ради та партійні кошти

Для подолання парламентської кризи уряд пішов і на неформальні кроки, обговорюючи питання тиску на депутатів з боку антикорупційних органів. Парламентарям повідомили, що компроміс із НАБУ досягнуто: старі справи будуть передані до суду, проте нові виклики та негласні слідчі розшукові дії не плануються.

Більше того, обговорюється можливість дозволити нардепам офіційно працевлаштовуватися в комерційному секторі та ставати членами наглядових рад. Паралельно шукається механізм перерозподілу державних партійних коштів безпосередньо «на руки» обранцям на їхню політичну діяльність. Варто зазначити, що у 2026 році на фінансування партій з бюджету виділено 865,5 млн грн, з яких 585,5 млн грн отримає монобільшість.

Сумнівна економіка посилкового податку

Найбільше дискусій викликає скасування пільг на міжнародні посилки. Профільний комітет підтримав законопроєкт зі скрипом: 15 голосів «за», 7 — «утрималися». Ніхто не знає, як вивести з-під удару імпорт комплектуючих для дронів і РЕБів, та як змусити китайські майданчики адмініструвати українські податки.

Сам Сергій Марченко вже вдвічі знизив прогноз надходжень від цього податку — з 20 млрд до 10 млрд грн. Враховуючи, що один день війни обходиться бюджету в 7 млрд грн, посилковий потенціал покриє лише півтора дня бойових дій. При цьому ігнорується досвід ЄС, де аналітика показала, що середній збір із посилки становить 1 євро, що менше за витрати на адміністрування. Через це Європа перейшла на єдиний фіксований податок у 3 євро, проте Україна продовжує свій шлях «по граблях».

Попри це, прем'єр-міністр особисто провела зустрічі з керівниками фракцій та комітетів, опублікувавши фото та заявивши про виконання Україною «домашньої роботи» для програм МВФ та Ukraine Facility. Водночас системні проблеми залишаються осторонь: ті самі Марченко та Свириденко вже зірвали програми фінансування партнерів, понад тиждень не призначаючи голову митниці, проте претензії висуваються лише до громадян.