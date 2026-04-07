7 квітня 2026, 10:47

Грошова маса в США пробила історичний максимум у $22,7 трлн

Сполучені Штати продовжують накачувати економіку нічим не забезпеченою ліквідністю, попри офіційні заяви про боротьбу з інфляцією. Загальний обсяг грошової маси (агрегат М2) оновив абсолютний історичний рекорд, сягнувши позначки у 22,7 трильйона доларів. Про це свідчать дані Федеральної резервної системи США (ФРС) станом на квітень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що означає цифра $22,7 трлн

Показник М2 — це ключовий макроекономічний індикатор, який відображає загальну кількість грошей в економіці. Якщо пояснювати просто, він включає всю готівку на руках у населення, кошти на поточних банківських рахунках, а також короткострокові депозити, які можна швидко зняти та витратити.

Досягнення рівня у 22,7 трильйона доларів означає, що в американській фінансовій системі ще ніколи не оберталося так багато грошей. Попри заяви фінансових регуляторів про «жорстку монетарну політику» та вилучення зайвих коштів з ринку, реальні цифри свідчать про зворотне: друкарський верстат фактично продовжує працювати, розширюючи доларову пропозицію.

Динаміка індикатора: від пандемічного шоку до нових піків

Аналіз багаторічного графіка Федеральної резервної системи (FRED) демонструє стрімку девальваційну спіраль. Історично грошова маса США зростала помірними темпами, проте у 2020 році відбувся безпрецедентний вертикальний стрибок — наслідок агресивного стимулювання під час пандемії.

Після періоду незначного скорочення та стабілізації показників у 2022−2023 роках (коли ФРС намагалася гасити рекордну інфляцію підвищенням облікової ставки), графік знову пішов угору. Поточний тренд показує, що американська економіка стала критично залежною від постійного збільшення обсягу грошей, і будь-яке гальмування цього процесу загрожує системною кризою, чого регулятор намагається уникнути шляхом нових вливань.

Чому це важливо

Новий рекорд грошової маси М2 — це тривожний сигнал для глобальної економіки та пряме свідчення того, що інфляційна криза далека від завершення. Кожен новий надрукований трильйон розмиває купівельну спроможність долара, діючи як прихований податок для звичайних громадян. Для фінансових ринків такий надлишок ліквідності означає надування нових спекулятивних бульбашок: ці гроші не йдуть у реальний сектор економіки, а осідають на фондових ринках, у криптовалютах та нерухомості, штучно завищуючи їхню вартість. ФРС фактично опинилася в глухому куті: зупинка емісії призведе до обвалу переоцінених ринків та рецесії, а її продовження — до подальшого знецінення національної валюти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Skeptik777
7 квітня 2026, 13:58
Там не все так просто. Враховується депозит, а також кредитні гроші, які витратилися на купівлю чогось в економіці. М2 скаче ще й тоді, коли зростає кредитування. Більше кредитів, більше депозитів, більше М2.
Skeptik777
7 квітня 2026, 14:05
Хто вміє читати не лише приколи в ТікТоці, той може загуглити… що кредитування в США в січні і в лютому 2026 додавало сотні мільярдів баксів… як споживчі по 120 лярдів, так і бізнес по 50 лярдів. Цифри приблизні… заокруглені.
То це не лише ризик інфляції, але й ріст економіки.
