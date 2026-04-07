У березні 2026 року ринок нових легкових автомобілів в Україні продемонстрував перші ознаки відновлення після слабкого старту року. Обсяг реєстрацій зріс на 9% у річному вимірі. Загалом за останні 12 місяців ринок нових авто збільшився на 21%. За даними RST.
7 квітня 2026, 9:57
Ринок нових авто в Україні виходить з рецесії
Відновлення ринку
Після зниження у січні-лютому ринок поступово відновлюється, що свідчить про зміну тренду. Березневий результат став сигналом стабілізації попиту.
Зростання підтримали ключові бренди, зокрема Toyota, Skoda та Hyundai, які наростили свою частку на ринку.
Джерело: Мінфін
