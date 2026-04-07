Ринок нових авто в Україні виходить з рецесії

У березні 2026 року ринок нових легкових автомобілів в Україні продемонстрував перші ознаки відновлення після слабкого старту року. Обсяг реєстрацій зріс на 9% у річному вимірі. Загалом за останні 12 місяців ринок нових авто збільшився на 21%. За даними RST.