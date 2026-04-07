Стратег Bloomberg: курс біткоїну може впасти до $10 000

Старший стратег платформи Bloomberg Intelligence Майк Макглоун заявив , що біткоїн може знизитися до $10 000, якщо покупці не зможуть утримати рівень $75 000.

Що каже стратег

За його словами, закріплення ціни вище цієї позначки свідчить про відновлення попиту і завершення низхідного тренду, що сформувався після жовтневого піку близько $126 000.

Макглоун пов'язав свою оцінку з історичною структурою ринку. До пандемії біткоїн тривалий час торгувався близько $10 000, а подальше зростання, на його думку, багато в чому обумовлено припливом ліквідності в 2020—2021 роках.

«До найбільшого в історії вливання грошей у 2020−2021 роках біткоїн коливався близько $10 000, і може статися повернення до цього рівня. Приблизно $10 000 — також ціна першої криптовалюти, що торгується, з 2017 року, коли запустили ф'ючер.

Аналітик додав, що з 2017 року структура ринку змінилася: з'явилася велика кількість токенів, які конкурують за капітал інвесторів, що, на його думку, обмежує потенціал зростання біткоїну. Окремо Макглоун виділив стейблкоїни як із стійких сегментів ринку.

Він припустив, що стейблкоїн USDT компанії Tether може перевершити Ефіріум вже до 2026 року, а в перспективі наблизитися до показників біткоїну. За його оцінкою, це може вказувати на перерозподіл інтересу інвесторів та посилення ролі інструментів, прив'язаних до фіатних валют.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua