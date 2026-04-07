Індекс паски зріс на 12,2%: як змінилася вартість великоднього кошика у 2026 році

Напередодні Великодня 2026 року в Україні зросли ціни на ключові святкові продукти. Індекс паски підвищився на 12,2%, а вартість базового великоднього кошика сягнула 482 грн. Про це інформує Ukrainian Agribusiness Club.

Індекс паски

Напередодні Великодня 2026 року в Україні фіксується зростання цін на ключові святкові продукти. Найбільший вплив на подорожчання мають яйця, молочна продукція, сухофрукти та тепличні овочі.

Зокрема, курячі яйця традиційно залишаються у центрі уваги споживачів. За останній місяць їхня середня вартість зросла на 4% і сягнула 86,4 грн за десяток. У річному вимірі ціни підвищилися на 13%.

Подорожчання яєчно-молочної групи позначилося і на вартості традиційної великодньої випічки. Так званий «індекс паски» цього року зріс на 12,2%: приготування 3−4 середніх пасок за класичним рецептом обійдеться у 357,2 грн.

Найбільше на зростання вартості випічки вплинули ціни на родзинки, які подорожчали на 27% (до 53,4 грн за 200 г), вершкове масло (+13,1%, до 138 грн) та молоко (+11,6%, до 34 грн за півлітра). Водночас частково стримати загальне подорожчання допомогло зниження цін у «солодкій» групі: цукор за рік здешевшав на 12,6%, ванілін — на 26,8% (до 6 грн), а цукрова пудра — на 2,5% (до 6,7 грн).

Вартість великоднього кошика та цінові тенденції на продукти

У 2026 році вартість великоднього кошика в Україні помітно зросла. Бюджетний набір, до якого входять паска, десяток крашанок, сіль, хрін і свічка, у середньому коштує 482 грн — це на 12,7% більше, ніж торік. Розширений варіант із додаванням твердого сиру, ковбаси та гірчиці обійдеться вже у 965 грн, що на 13,8% дорожче, ніж у 2025 році. Максимальне наповнення кошика, яке включає також кагор, свіжі огірки, помідори та сало, підвищує витрати до 1 387 грн — на 17% більше у річному вимірі.

Напередодні свят м’ясний ринок демонструє відносну стабільність без різких цінових коливань. Зокрема, свинячий ошийок за останній місяць подорожчав на 3%, а в річному вимірі — на 7%, досягнувши середньої ціни 325 грн за кілограм. Водночас сало за місяць у ціні не змінилося, однак за рік додало 15% і наразі коштує близько 274 грн/кг.

Молочна продукція після тривалого періоду зростання поступово переходить до стабілізації. Це пов’язано зі зниженням закупівельних цін на сире молоко та початком сезону пікових надоїв.

Втім, здешевлення переважно торкнулося продуктів із коротким терміном зберігання. Натомість вершкове масло та твердий сир, які є важливими складовими святкового кошика, залишаються дорогими. Виробники утримують ціни на високому рівні, компенсуючи попередні витрати, зокрема на енергоресурси, що й формує основний інфляційний тиск у молочному сегменті.

Зокрема, ціна на вершкове масло за останній місяць стабілізувалася і становить у середньому 141 грн за 180 г, хоча у річному вимірі зросла на 16%. Твердий сир також не подорожчав за місяць, але за рік додав 13% і нині коштує близько 680 грн за кілограм.

Найбільш відчутні зміни спостерігаються на ринку овочів. Суттєво подорожчали тепличні огірки та помідори: за рік їхня вартість зросла на 147% (до 240 грн/кг) і 90% (до 215 грн/кг) відповідно. Така динаміка пояснюється високими витратами на обігрів теплиць і логістику імпортної продукції. Водночас овочі відкритого ґрунту минулорічного врожаю демонструють протилежну тенденцію — ціни на капусту, моркву та буряк за рік знизилися на 84%, 74% і 75% відповідно.