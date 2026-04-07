Індекс паски зріс на 12,2%: як змінилася вартість великоднього кошика у 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 квітня 2026, 8:00

Індекс паски зріс на 12,2%: як змінилася вартість великоднього кошика у 2026 році

Напередодні Великодня 2026 року в Україні зросли ціни на ключові святкові продукти. Індекс паски підвищився на 12,2%, а вартість базового великоднього кошика сягнула 482 грн. Про це інформує Ukrainian Agribusiness Club.

Напередодні Великодня 2026 року в Україні зросли ціни на ключові святкові продукти.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Індекс паски

Напередодні Великодня 2026 року в Україні фіксується зростання цін на ключові святкові продукти. Найбільший вплив на подорожчання мають яйця, молочна продукція, сухофрукти та тепличні овочі.

Зокрема, курячі яйця традиційно залишаються у центрі уваги споживачів. За останній місяць їхня середня вартість зросла на 4% і сягнула 86,4 грн за десяток. У річному вимірі ціни підвищилися на 13%.

Подорожчання яєчно-молочної групи позначилося і на вартості традиційної великодньої випічки. Так званий «індекс паски» цього року зріс на 12,2%: приготування 3−4 середніх пасок за класичним рецептом обійдеться у 357,2 грн.

Найбільше на зростання вартості випічки вплинули ціни на родзинки, які подорожчали на 27% (до 53,4 грн за 200 г), вершкове масло (+13,1%, до 138 грн) та молоко (+11,6%, до 34 грн за півлітра). Водночас частково стримати загальне подорожчання допомогло зниження цін у «солодкій» групі: цукор за рік здешевшав на 12,6%, ванілін — на 26,8% (до 6 грн), а цукрова пудра — на 2,5% (до 6,7 грн).

Вартість великоднього кошика та цінові тенденції на продукти

У 2026 році вартість великоднього кошика в Україні помітно зросла. Бюджетний набір, до якого входять паска, десяток крашанок, сіль, хрін і свічка, у середньому коштує 482 грн — це на 12,7% більше, ніж торік. Розширений варіант із додаванням твердого сиру, ковбаси та гірчиці обійдеться вже у 965 грн, що на 13,8% дорожче, ніж у 2025 році. Максимальне наповнення кошика, яке включає також кагор, свіжі огірки, помідори та сало, підвищує витрати до 1 387 грн — на 17% більше у річному вимірі.

Напередодні свят м’ясний ринок демонструє відносну стабільність без різких цінових коливань. Зокрема, свинячий ошийок за останній місяць подорожчав на 3%, а в річному вимірі — на 7%, досягнувши середньої ціни 325 грн за кілограм. Водночас сало за місяць у ціні не змінилося, однак за рік додало 15% і наразі коштує близько 274 грн/кг.

Молочна продукція після тривалого періоду зростання поступово переходить до стабілізації. Це пов’язано зі зниженням закупівельних цін на сире молоко та початком сезону пікових надоїв.

Втім, здешевлення переважно торкнулося продуктів із коротким терміном зберігання. Натомість вершкове масло та твердий сир, які є важливими складовими святкового кошика, залишаються дорогими. Виробники утримують ціни на високому рівні, компенсуючи попередні витрати, зокрема на енергоресурси, що й формує основний інфляційний тиск у молочному сегменті.

Зокрема, ціна на вершкове масло за останній місяць стабілізувалася і становить у середньому 141 грн за 180 г, хоча у річному вимірі зросла на 16%. Твердий сир також не подорожчав за місяць, але за рік додав 13% і нині коштує близько 680 грн за кілограм.

Найбільш відчутні зміни спостерігаються на ринку овочів. Суттєво подорожчали тепличні огірки та помідори: за рік їхня вартість зросла на 147% (до 240 грн/кг) і 90% (до 215 грн/кг) відповідно. Така динаміка пояснюється високими витратами на обігрів теплиць і логістику імпортної продукції. Водночас овочі відкритого ґрунту минулорічного врожаю демонструють протилежну тенденцію — ціни на капусту, моркву та буряк за рік знизилися на 84%, 74% і 75% відповідно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
7 квітня 2026, 10:31
#
Де поділися всепропальщики, які казали, що інфляція 100500%? Так, не офіційні 8 %, але ж не лише продукти враховуються. Барахло не здорожчало, комуналку притримують. Далі буде більше, якщо пальне не стабілізується.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Skeptik777 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами