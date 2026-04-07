Еволюція еквайрингу: технологія Tap-to-Phone та скільки бізнес може зекономити на терміналах

Україна вже кілька років поспіль залишається одним із глобальних лідерів за темпами впровадження безготівкових платежів. Для сучасного споживача можливість розрахуватися карткою чи смартфоном — це базова потреба, відсутність якої часто призводить до втрати клієнта. Відповідно, перед кожним підприємцем, незалежно від масштабу його діяльності, постає не питання «чи впроваджувати еквайринг?», а суто прагматичне завдання — «яку технологію обрати та як оптимізувати супутні витрати?».

Тривалий час єдиним рішенням на ринку залишалися класичні POS-термінали — апаратні пристрої, які банк надавав бізнесу в оренду. Однак із розвитком фінтеху з'явилася технологія Tap-to-Phone (T2P), що дозволяє перетворити звичайний смартфон на повноцінний платіжний термінал за допомогою мобільного застосунку.

Щоб розібратися, чи дійсно інновація здатна повністю витіснити традиційне «залізо», які реальні тарифи пропонують фінансові установи та які підводні камені варто враховувати при виборі, ми проаналізували дані від двох великих гравців українського ринку еквайрингу — а́банку та ПУМБ. Цей матеріал допоможе бізнесу прийняти зважене рішення на основі цифр, а не маркетингових гасел.

Порівняння вартості класичного та мобільного еквайрингу

Будь-який бізнес починається з розрахунку рентабельності. Витрати на прийом безготівкових платежів традиційно складаються з двох компонентів: відсотка від суми кожної транзакції (комісія ін interchange, послуги платіжних систем та маржа банку-еквайєра) і фіксованої щомісячної абонентської плати за використання банківського обладнання.

Технологія Tap-to-Phone докорінно змінює цю структуру витрат, оскільки фізичне обладнання банку більше не потрібне — його роль виконує особистий або корпоративний смартфон підприємця. Розглянемо конкретні цифри.

Класичні POS-термінали:

Абонентська плата: бізнес продовжує сплачувати за оренду та технічну підтримку фізичних пристроїв. Наприклад, у ПУМБ один із найдоступніших тарифів та передбачає абонплату на рівні 300 грн на місяць. В а́банку стандартна щомісячна комісія за кожен термінал становить 500 грн.

Транзакційна комісія: базовий тариф в а́банку для класичних терміналів складає 1,7% від суми транзакції. При цьому банк зазначає, що за умови стабільного обсягу операцій від 100 тисяч гривень на місяць тариф може розглядатися індивідуально. В ПУМБ транзакційна комісія становить 1,3%

Операційні витрати: у ПУМБ звертають увагу на те, що класичний варіант також передбачає витрати часу на логістику (доставку та встановлення термінала), а також очікування заміни пристрою у разі його технічної несправності. В а́банку додають ще один фактор витрат — необхідність постійної закупівлі касової стрічки, оскільки POS-термінал вимагає обов'язкового друку паперових чеків.

Tap-to-Phone (смартфон як термінал):

Абонентська плата: повністю відсутня в обох банках. Оскільки використовується власне обладнання клієнта (додаток àPay або ПУМБ Термінал), банки не стягують фіксованих платежів за оренду.

Транзакційна комісія: технологія дозволяє банкам пропонувати вигідніші умови. В а́банку комісія для Tap-to-Phone становить 1,2% від операції — наразі це один із найнижчих показників на ринку. У ПУМБ тариф становить 1,3%, при цьому єдиними витратами залишаються стандартні комісії за транзакції. Також у ПУМБ наголошують, що Tap-to-Phone ПУМБ Термінал переводить еквайринг у повністю цифрову модель обслуговування: клієнт може подати заявку та підключитися до сервісу за лічені хвилини онлайн — через застосунок ПУМБ Бізнес (клієнт-банк) або веб-версію клієнт-банку.

Видача чеків: смартфон не друкує папір, але генерує електронні чеки, які можна миттєво надіслати клієнту на email, у месенджер або надати для сканування у вигляді QR-коду. Це додаткова економія на витратних матеріалах.

Різниця у 0,5% та економія на абонплаті створюють суттєву фінансову перевагу. Для бізнесу з оборотом в 1 мільйон гривень на місяць перехід на Tap-to-Phone означає збереження близько 5 000 гривень прямого прибутку щомісяця лише на різниці комісій, не рахуючи зекономлених коштів на оренді «заліза» та чековій стрічці.

Чому ж класичний POS досі домінує?

Зважаючи на очевидну економічну вигоду мобільних терміналів, логічно було б очікувати масової відмови від POS-пристроїв. Проте цифри свідчать про інше, демонструючи глибоку сегментацію ринку.

Представники а́банку діляться промовистою статистикою: наразі 85% клієнтів банку використовують класичні POS-термінали, тоді як частка користувачів Tap-to-Phone становить близько 14%.

У ПУМБ підтверджують цей тренд, зазначаючи, що POS-термінали залишаються основним інструментом прийому оплат, оскільки вони багато років формували звичну інфраструктуру для роздрібної торгівлі. Водночас у банку наголошують: саме технологія Tap-to-Phone сьогодні демонструє найвищі темпи зростання серед платіжних рішень.

Такий розподіл ринку не є свідченням недоліків T2P, а радше вказує на те, що кожна технологія має своє ідеальне середовище застосування.

Якому бізнесу що обирати

Вибір між POS-терміналом і смартфоном має базуватися не лише на тарифах, а на операційній моделі самого бізнесу.

Територія класичних POS-терміналів:

Високий трафік та швидкість: супермаркети, фаст-фуди, великі кав'ярні у години пік. Там, де кожна секунда на касі має значення, апаратний термінал виграє завдяки миттєвому зчитуванню та фізичній ергономіці.

Комплексна інтеграція: POS-термінали є незамінними там, де потрібна глибока інтеграція з системами обліку (наприклад, складськими програмами) та програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО).

Стаціонарний бізнес: для класичного ритейлу наявність фізичного банківського термінала на касі є звичним атрибутом, який викликає беззаперечну довіру покупців.

Територія Tap-to-Phone:

Бізнес без черг та мікропідприємництво: технологія ідеально підходить для сфер, де немає масового потоку людей на касі. Це б'юті-майстри, сфера послуг, невеликі локальні кав'ярні, СТО, нотаріуси.

Мобільність: таксисти, кур'єрські служби, доставка їжі, виїзна та вулична торгівля на ринках чи ярмарках. Замість того, щоб купувати кілька дорогих переносних POS-терміналів для кожного кур'єра, компанія може просто встановити безкоштовний додаток на їхні робочі смартфони.

Швидкий старт: підключення Tap-to-Phone займає мінімум часу. Заявка подається онлайн у додатку або веббанкінгу за лічені хвилини, і приймати платежі можна майже одразу або термінал у смартфоні готовий до роботи вже наступного дня після заявки.

Технологічні нюанси та питання безпеки

Питання довіри до смартфона як до платіжного інструмента залишається одним із бар'єрів для консервативних споживачів. Проте з точки зору архітектури безпеки Tap-to-Phone не поступається банківському «залізу».

Технологія відповідає міжнародним стандартам безпеки платіжної індустрії та вимогам сертифікації Visa і Mastercard. Зокрема, рішення проходять сувору перевірку за стандартами PCI CPoC / MPoC, які регулюють безпечний прийом платежів на комерційних пристроях (COTS). Дані карток шифруються на апаратному рівні, і продавець за жодних обставин не отримує доступу до конфіденційної інформації чи реквізитів покупця. В а́банку додають, що для додаткового захисту самого додатка àPay реалізована функція авторизації за допомогою біометрії (відбиток пальця або сканування обличчя власника).

Проте, розглядаючи перехід на T2P, бізнес має враховувати технічні вимоги до обладнання:

Операційна система: технологія працює виключно на базі Android (версія не нижче 9.0). Пристрої Apple (iOS) наразі не підтримують цей функціонал для сторонніх банківських додатків через закритість екосистеми NFC.

Наявність NFC-модуля на смартфоні: обов'язкова умова для безконтактного зчитування карток чи гаджетів покупців.

Стабільність роботи пристрою: якість і швидкість прийому платежів прямо залежить від швидкодії самого смартфона, стабільності інтернет-з'єднання.

Специфіка оболонок Android: деякі смартфони брендів HUAWEI, POCO та окремі моделі Xiaomi можуть мати проблеми зі стабільністю роботи платіжних додатків через використання власних специфічних оболонок операційних систем. Крім того, пристрій повинен мати «чисту», офіційну базову конфігурацію ОС без сторонніх втручань (так званих Root-прав), інакше система безпеки заблокує роботу програми.

Ці нюанси варто враховувати на етапі вибору: для стабільної роботи продавцю потрібен сучасний, надійний Android-смартфон.

Висновки

Технологія Tap-to-Phone сьогодні — це не інструмент для знищення класичних платіжних терміналів, а потужний драйвер розширення фінансового ринку. Інновація виконує надважливу місію: вона знижує бар'єр входу у безготівкову економіку для мікробізнесу практично до нуля.

Відсутність абонентської плати за обладнання, знижені комісії за еквайринг (на рівні 1,2%) та можливість запустити прийом платежів за кілька хвилин чи один день роблять T2P ідеальним вибором для мобільної комерції, сфери послуг та дрібних підприємців. Для них це реальна можливість легалізувати доходи, збільшити продажі за рахунок клієнтів із картками та суттєво зекономити на операційних витратах.

Водночас класичні POS-термінали зберігають свої позиції завдяки швидкості обслуговування, витривалості та глибокій інтеграції в складні бізнес-процеси великих ритейлерів. Сучасний підприємець отримав найцінніше — свободу вибору інструмента, який найкраще відповідає саме його бізнес-моделі.