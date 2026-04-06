Ілюзія раннього доступу: 85% токенсейлів у 2025 році не принесли іксів роздрібним інвесторам

Індустрія криптовалютних токенсейлів стикається з жорсткою реальністю обвалу оцінок та дефіцитом ліквідності. Інвестори, які сподівалися на традиційні для крипторинку надприбутки від участі в ранніх розміщеннях на ключових майданчиках, масово фіксують збитки, що подекуди сягають майже 100%. Таку аналітику представили на платформі Messari.

Тотальний обвал замість обіцяних іксів

Статистика демонструє кричущу неефективність поточної моделі залучення капіталу через лаунчпади. Якщо інвестор систематично купував би активи під час кожного токенсейлу на платформах CoinList, Legion, MetaDAO та BuidlPad починаючи з 2025 року, наразі його сукупний портфель просів би на 46%. З 41 продажу токенів за вказаний період лише невелика кількість змогла втриматися вище ціни первинного розміщення.

Шість винятків із правила

Позитивну рентабельність інвестицій наразі демонструють лише 6 проєктів. Відносним лідером за кількістю «зелених» активів стала платформа MetaDAO, на яку припадає чотири з шести прибуткових запусків:

OMFG (MetaDAO) — прибуток 120%;

AVICI (MetaDAO) — 67%;

FF (BuidlPad) — 56%;

UMBRA (MetaDAO) — 52%;

2Z (CoinList) — 8%;

RNGR (MetaDAO) — 3%.

Хроніка фінансових катастроф

Решта 35 токенсейлів обернулися для роздрібних покупців жорстким фінансовим фіаско. Найгіршу динаміку генерують майданчики Legion та CoinList, де низка проєктів знецінилася практично до нуля.

Абсолютними аутсайдерами з мінусовим ROI від 90% до 98% стали 9 токенів:

FRAG (Legion): -98%

ALMANAK (Legion): -97%

SKATE (Legion): -97%

LITKEY (Legion): -96%

FLK (CoinList): -95%

FUEL (Legion): -95%

OBOL (CoinList): -94%

SLC (Legion): -93%

PIPE (CoinList): -93%

Інструмент екзиту для інсайдерів

Дані незалежних аналітичних платформ та профільних дослідницьких агенцій підтверджують, що катастрофічна статистика лаунчпадів не є збоєм на ринку, а відображає структурну деградацію цієї моделі фінансування у 2025−2026 роках. Популярні майданчики фактично перетворилися на зручний механізм виходу (екзиту) для ранніх венчурних інвесторів та інсайдерів. Шляхом штучного обмеження початкової пропозиції платформи створюють короткостроковий ажіотаж, проте відсутність реальних фундаментальних показників у проєктів та масові розблокування токенів («розлоки») призводять до моментального скидання активів на роздрібних покупців. У результаті дрібні інвестори перетворюються на постачальників ліквідності для великого капіталу, залишаючись зі знеціненими віртуальними монетами на руках.