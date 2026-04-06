Чи здатна Україна стримати ціни на бензин та дизель

Україна повністю перейшла на імпорт нафтопродуктів. На тлі шаленого зростання світових котирувань та постійного ризику знищення запасів, ринок змушений адаптуватися до нових, надзвичайно дорогих реалій. Чому вартість дизелю на європейських біржах б'є рекорди, як сьогодні формується ціна на стелах українських АЗК і чому адресний кешбек у смартфоні — значно ефективніший інструмент підтримки населення, аніж небезпечне державне регулювання цін. Про це пише генеральний директор групи компаній «Континіум» Андрій Пивоварський.

Тотальна залежність від імпорту

Україна сьогодні має майже 100% залежність від імпорту світлих нафтопродуктів та LPG. Це ключовий постулат для розуміння поточної ситуації. Через постійні удари внутрішнє виробництво не є стабільним джерелом нафтопродукту. Сьогодні є — завтра виробництво може зупинитися на місяці. Планувати на цьому неможливо. Тому імпорт — це основа.

Другий важливий постулат, до якого ринок був змушений адаптуватися: завжди купуй більше, ніж потрібно, і вези більше, ніж потрібно. Бо з 2022 року статистично зрозуміло — частина продукту буде знищена. Водночас створювати значні запаси всередині країни дуже складно — вони швидко «горять».

Раніше можна було говорити про безпечне зберігання за кордоном, але навіть це перестає бути гарантією. Наприклад, Румунія вже вводить обмеження на експорт і транзит нафтопродуктів. Крім того, майже всі міжнародні постачальники після загострень у світі підвищили премії на продукт, а перевізники — тарифи.

Анатомія вартості: що формує ціни на українських АЗК

Якщо ми залежимо від імпорту, то собівартість пального в Україні напряму залежить від:

• світових цін на нафтопродукти,

• курсу гривні до долара (основної валюти розрахунків),

• курсу до євро (бо акциз розраховується в євро).

Через це ціни в гривні доволі швидко реагують на глобальні зміни.

Минулої п’ятниці біржа ІСЕ в Лондоні закрилася по дизелю на рівні понад $1,520 за тонну. За березень — зростання більше ніж удвічі. Ще раз повторюся — зростання за один місяць більше, ніж в два рази. Відповідно, логічне питання: як мають реагувати ціни на українських АЗК?

Якщо рахувати:

• близько 92 грн/л — розмитнена собівартість на польському кордоні,

• ~2,5 грн/л — логістика до Києва,

• ~3 грн/л — витрати АЗК та адміністративні,

• ~2,5−2,7 грн/л — операційні податки,

і це без урахування оборотного капіталу, амортизації та відновлення зруйнованого.

При цьому в Україні ціни не виросли вдвічі за місяць. І держава, і бізнес розуміють чутливість ситуації та працюють над пом’якшенням цінового шоку.

Податки та МВФ: чому Україна не може піти шляхом Європи

У багатьох країнах Європи знижують ПДВ і акцизи, вводять регулювання, а також закликають населення менше споживати пальне. Зменшення податків дійсно допомагає домогосподарствам.

В Україні це зробити значно складніше:

• через війну,

• через бюджетні обмеження,

• і через позицію Міжнародний валютний фонд.

Хоча, парадоксально, через високі ціни бюджет отримує значно більше ПДВ при імпорті, зменшити податкове навантаження все одно непросто.

Кешбек у смартфоні та відмова від цінових обмежень

Що тоді може працювати? Один з варіантів — Кешбек.

Це спосіб повернути домогосподарствам частину надходжень від ПДВ без формального зниження податків. І Україна — одна з небагатьох країн, яка технічно здатна зробити це таргетовано завдяки Дія.

Адміністративне обмеження цін — не варіант. Ми це вже проходили у 2022 році: результат — дефіцит. Зараз держава робить висновки і працює разом із ринком, щоб продукт був у наявності без обмежень.

І бізнес, зі свого боку, буде робити все, щоб ринок був наповнений. Навіть якщо частину інфраструктури регулярно знищують — будемо везти знову і знову. Як казав колись один мій добрий знайомий: «пʼєм, ригаєм, знову пʼєм».

Але у держави завжди залишається «козир у рукаві» — зниження ПДВ та акцизу, якщо світові ціни продовжать зростати.