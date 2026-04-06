Долар подешевшав під час міжбанківських торгів у понеділок, 6 квітня. Водночас євро стало дорожче. Про це свідчать дані торгів.
6 квітня 2026, 17:28
Курс валют на міжбанку: долар, євро
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 6 квітня
|
Закриття 6 квітня
|
Зміни
|
43,49/43,54
|
43,46/43,51
|
3/3
|
50,17/50,21
|
50,26/50,30
|
9/9
Середній курс у банках: 43,40−43,85 грн/долар, 50,10−50,74 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,50−43,60, євро — 50,45−50,65 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі