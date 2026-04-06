6 квітня 2026, 17:10

Роберт Кійосакі назвав три найкращі активи для пенсіонерів

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі назвав активи, які, на його думку, можуть забезпечити фінансову стійкість населення після виходу на пенсію.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонує Кійосакі

Кійосакі зазначив, що значні зміни у фінансовій системі США розпочалися у 1970-х роках.

За його словами, перехід до «нафтодоларової» моделі, за якої долар виявився прив'язаний до нафти, супроводжувався зростанням грошової емісії, державного боргу та інфляції. Він також вказав на ухвалення у 1974 році Закону про пенсійне забезпечення працівників (ERISA), який, за його оцінкою, змінив структуру пенсійної системи, змістивши акцент із гарантованих виплат на накопичувальні механізми.

На думку інвестора, це спричинило підвищення фінансових ризиків для громадян.

Він вважає, що інфляція та зростання боргового навантаження знижують купівельну спроможність заощаджень, що особливо помітно для пенсіонерів.

За оцінкою Кійосакі, мільйони американців пенсійного віку вже стикаються з фінансовими труднощами, які заощадження знецінюються на тлі інфляції та зростання грошової маси.

Він також висловив побоювання, що значна частина представників покоління бебі-бумерів може залишитися без стабільного доходу після завершення трудової діяльності, а зростання цін на енергоносії додатково тиснутиме на вартість товарів та послуг.

Крім того, інвестор вказав на проблеми у системах соціального забезпечення та медичного страхування.

«Весь світ, цілі країни та люди загрузли у боргах. Сьогодні Америка — один із найбільших боржників у світовій історії. Я раджу зберігати реальні активи: золото, срібло та біткоїни… і продовжувати підвищувати фінансову грамотність», — заявив Кійосакі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
