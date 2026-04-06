Обсяги ввезення дизеля в Україну досягли п'ятирічного максимуму

Попри масштабну геополітичну нестабільність та логістичні перебої, у березні обсяги ввезення дизельного пального в Україну досягли п'ятирічного максимуму. Загальний показник склав 577 тисяч тонн, що на 27% більше за результати лютого та на 12% перевищує обсяги аналогічного місяця минулого року. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна логістики: південь витісняє захід

Робота українських імпортерів у березні проходила в умовах екстремальної турбулентності. Глобальний ринок зіткнувся зі стрімким зростанням премій експортерів та безпрецедентною волатильністю через війну на Близькому Сході. Додаткових проблем завдало призупинення відвантажень найбільшим європейським постачальником ORLEN S.A. у перші дні місяця, а також невизначеність на румунському та грецькому напрямках.

Однак трейдери змогли оперативно переорієнтуватися. З настанням тепла та зникненням проблеми низької морозостійкості пального, різко зросли постачання з півдня. Їхня частка у загальному імпорті збільшилася до 48% (проти 27% у лютому), досягнувши 276 тис. тонн, що у 2,3 раза більше за попередній показник. Водночас частка західних постачань впала з 73% до 52%, скоротившись у фізичних обсягах на 9% — до 304 тис. тонн.

Попри тимчасові збої, загальний імпорт з Польщі зберігся на високому рівні — 244 тис. тонн (зростання на 4% до лютого та на 51% до березня 2025 року). Втрату обсягів від ORLEN, які впали на 22% (до 81 тис. тонн), вдалося компенсувати шляхом залучення ресурсу з морського термінала в Дембогуже, відвантаження з якого злетіли на 81% (до 63,3 тис. тонн). На південному фронті Греція додала 36% (119,3 тис. тонн), але абсолютним лідером зростання стала Румунія: імпорт звідти збільшився у 3,6 раза, досягнувши піврічного максимуму у 154 тис. тонн.

Розподіл сил: зростання кількості гравців

У березні ринок імпорту ожив — кількість активних компаній-імпортерів зросла на 14 юридичних осіб, досягнувши 124. Зокрема, після зимової паузи до закупівель повернулися ЗНГК та «Люкс Країни».