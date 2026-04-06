Ажіотаж навколо Anthropic та тінь трильйонного мега-IPO SpaceX: що коїться на закритому ринку акцій

На непублічному ринку цінних паперів спостерігається різкий перерозподіл капіталу: інституційні інвестори готові вливати мільярди доларів у розробника штучного інтелекту Anthropic, тоді як акції його прямого конкурента OpenAI втрачають привабливість і торгуються зі значним дисконтом. Водночас підготовка до масштабного виходу на біржу космічної корпорації SpaceX загрожує витягнути левову частку ліквідності з ринку, залишаючи ШІ-компанії в невигідному становищі. Про це пише TechCrunch.

Anthropic у фаворі, OpenAI шукає покупців

Закритий ринок цінних паперів переживає масштабну трансформацію. За словами Глена Андерсона, президента інвестиційного банку Rainmaker Securities (який супроводжує угоди з акціями близько 1000 непублічних компаній), якщо у 2010 році кількість інституційних інвесторів у цьому сегменті можна було перерахувати на пальцях двох рук, то зараз їх тисячі.

Наразі увага цих інвесторів зосереджена навколо трьох ключових гравців. Згідно з даними Кена Смайта, засновника Next Round Capital (на які посилається Bloomberg), покупці мають $2 млрд вільних коштів, готових для інвестування в Anthropic. Цей попит залишається незадоволеним — за словами Андерсона, на ринку фактично немає продавців паперів цієї компанії.

Частково такий ажіотаж був підігрітий публічним конфліктом Anthropic з Міністерством оборони США. Те, що спочатку виглядало як репутаційний ризик, компанія змогла капіталізувати, створивши собі образ незалежного гравця, що протистоїть уряду. Це дозволило їй ще більше відмежуватися від конкурентів.

Ситуація з OpenAI виглядає інакше. Хоча інвестори все ще хочуть мати у своїх портфелях обидві ШІ-компанії, попит на папери творців ChatGPT помітно охолов. Близько $600 млн в акціях OpenAI, які намагаються реалізувати на вторинному ринку, досі не можуть знайти покупців. За оцінками брокерів, на закритих торгах компанія оцінюється у $765 млрд — це суттєвий дисконт порівняно з оцінкою у $852 млрд, встановленою під час останнього раунду первинного фінансування.

Феномен SpaceX та загроза дефіциту ліквідності

Окремо від ШІ-лихоманки стоїть SpaceX. Компанія стала однією з небагатьох, чиї акції уникли жорсткої корекції 2022−2024 років, коли папери багатьох приватних підприємств обвалилися на 60−70% від своїх пікових значень. Причиною стала консервативна політика ціноутворення: керівництво не намагалося витиснути максимальну оцінку під час кожного раунду фінансування, залишаючи простір для маневру.

Ця стратегія принесла надприбутки раннім інвесторам. У 2015 році, коли Google та Fidelity інвестували в SpaceX $1 млрд, компанія оцінювалася у $12 млрд. Сьогодні, напередодні запланованого IPO, її оцінка перевищує $1 трлн, забезпечивши прибутковість понад 100x.

Цього тижня SpaceX конфіденційно подала заявку на первинне публічне розміщення (IPO). За попередніми даними, Ілон Маск планує залучити від $50 млрд до $75 млрд, можливо, вже у червні. В історії фондового ринку з цим може зрівнятися лише дебют нафтового гіганта Saudi Aramco у 2019 році при оцінці у $1,7 трлн.

Чутки про IPO вже висушили вторинний ринок акцій SpaceX: покупці шикуються в чергу, але чинні акціонери відмовляються продавати частки, очікуючи на швидкий вихід на біржу.

Конфлікт із Пентагоном

Конфлікт Anthropic з Міністерством оборони США, який інвестори сприйняли як маркетинговий плюс, насправді має серйозне юридичне підґрунтя. У лютому 2026 року Пентагон розірвав контракт із розробником на $200 млн і офіційно визнав Anthropic «загрозою для національної безпеки». Причиною стала відмова компанії надати безперешкодний доступ до своїх ШІ-систем для розробки автономної зброї та внутрішнього стеження. Наразі триває судовий процес, у якому Anthropic звинувачує американський уряд у тиску та порушенні Першої поправки.

Злиття активів Маска

Щодо SpaceX, аналітики зазначають, що неймовірна оцінка компанії, яка за прогнозами може сягнути $1,75 трлн під час IPO, частково зумовлена нещодавнім поглинанням іншого активу Ілона Маска — ШІ-стартапу xAI. Очікується, що космічна компанія випустить у вільний обіг лише 3−4% своїх акцій. Це створить штучний дефіцит і високу волатильність, зробивши капіталізацію корпорації критично залежною від заяв та репутаційних ризиків самого Маска.

Чому це важливо

Ситуація на вторинному ринку оголює критичну вразливість навіть найбільших технологічних компаній: їхню абсолютну залежність від доступної ліквідності та таймінгу. Переоцінені ШІ-розробники, такі як OpenAI, стикаються з реальністю, де ринок більше не готовий купувати їхні обіцянки за будь-яку ціну, вимагаючи об'єктивного дисконту. Anthropic та OpenAI також планують вихід на біржу цього року, проте агресивна стратегія SpaceX може сплутати їм карти. Мега-IPO космічної корпорації загрожує створити ефект «пилососа» на ринку капіталу: якщо Маск збере десятки мільярдів доларів першим, іншим компаніям доведеться стикнутися з жорсткішим аудитом та нестачею грошей. Це змусить їх або відкласти власне IPO, або змиритися зі значно скромнішими оцінками.