Ажіотаж навколо Anthropic та тінь трильйонного мега-IPO SpaceX: що коїться на закритому ринку акцій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 квітня 2026, 13:56

Ажіотаж навколо Anthropic та тінь трильйонного мега-IPO SpaceX: що коїться на закритому ринку акцій

На непублічному ринку цінних паперів спостерігається різкий перерозподіл капіталу: інституційні інвестори готові вливати мільярди доларів у розробника штучного інтелекту Anthropic, тоді як акції його прямого конкурента OpenAI втрачають привабливість і торгуються зі значним дисконтом. Водночас підготовка до масштабного виходу на біржу космічної корпорації SpaceX загрожує витягнути левову частку ліквідності з ринку, залишаючи ШІ-компанії в невигідному становищі. Про це пише TechCrunch.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Anthropic у фаворі, OpenAI шукає покупців

Закритий ринок цінних паперів переживає масштабну трансформацію. За словами Глена Андерсона, президента інвестиційного банку Rainmaker Securities (який супроводжує угоди з акціями близько 1000 непублічних компаній), якщо у 2010 році кількість інституційних інвесторів у цьому сегменті можна було перерахувати на пальцях двох рук, то зараз їх тисячі.

Наразі увага цих інвесторів зосереджена навколо трьох ключових гравців. Згідно з даними Кена Смайта, засновника Next Round Capital (на які посилається Bloomberg), покупці мають $2 млрд вільних коштів, готових для інвестування в Anthropic. Цей попит залишається незадоволеним — за словами Андерсона, на ринку фактично немає продавців паперів цієї компанії.

Частково такий ажіотаж був підігрітий публічним конфліктом Anthropic з Міністерством оборони США. Те, що спочатку виглядало як репутаційний ризик, компанія змогла капіталізувати, створивши собі образ незалежного гравця, що протистоїть уряду. Це дозволило їй ще більше відмежуватися від конкурентів.

Ситуація з OpenAI виглядає інакше. Хоча інвестори все ще хочуть мати у своїх портфелях обидві ШІ-компанії, попит на папери творців ChatGPT помітно охолов. Близько $600 млн в акціях OpenAI, які намагаються реалізувати на вторинному ринку, досі не можуть знайти покупців. За оцінками брокерів, на закритих торгах компанія оцінюється у $765 млрд — це суттєвий дисконт порівняно з оцінкою у $852 млрд, встановленою під час останнього раунду первинного фінансування.

Феномен SpaceX та загроза дефіциту ліквідності

Окремо від ШІ-лихоманки стоїть SpaceX. Компанія стала однією з небагатьох, чиї акції уникли жорсткої корекції 2022−2024 років, коли папери багатьох приватних підприємств обвалилися на 60−70% від своїх пікових значень. Причиною стала консервативна політика ціноутворення: керівництво не намагалося витиснути максимальну оцінку під час кожного раунду фінансування, залишаючи простір для маневру.

Ця стратегія принесла надприбутки раннім інвесторам. У 2015 році, коли Google та Fidelity інвестували в SpaceX $1 млрд, компанія оцінювалася у $12 млрд. Сьогодні, напередодні запланованого IPO, її оцінка перевищує $1 трлн, забезпечивши прибутковість понад 100x.

Цього тижня SpaceX конфіденційно подала заявку на первинне публічне розміщення (IPO). За попередніми даними, Ілон Маск планує залучити від $50 млрд до $75 млрд, можливо, вже у червні. В історії фондового ринку з цим може зрівнятися лише дебют нафтового гіганта Saudi Aramco у 2019 році при оцінці у $1,7 трлн.

Чутки про IPO вже висушили вторинний ринок акцій SpaceX: покупці шикуються в чергу, але чинні акціонери відмовляються продавати частки, очікуючи на швидкий вихід на біржу.

Конфлікт із Пентагоном

Конфлікт Anthropic з Міністерством оборони США, який інвестори сприйняли як маркетинговий плюс, насправді має серйозне юридичне підґрунтя. У лютому 2026 року Пентагон розірвав контракт із розробником на $200 млн і офіційно визнав Anthropic «загрозою для національної безпеки». Причиною стала відмова компанії надати безперешкодний доступ до своїх ШІ-систем для розробки автономної зброї та внутрішнього стеження. Наразі триває судовий процес, у якому Anthropic звинувачує американський уряд у тиску та порушенні Першої поправки.

Злиття активів Маска

Щодо SpaceX, аналітики зазначають, що неймовірна оцінка компанії, яка за прогнозами може сягнути $1,75 трлн під час IPO, частково зумовлена нещодавнім поглинанням іншого активу Ілона Маска — ШІ-стартапу xAI. Очікується, що космічна компанія випустить у вільний обіг лише 3−4% своїх акцій. Це створить штучний дефіцит і високу волатильність, зробивши капіталізацію корпорації критично залежною від заяв та репутаційних ризиків самого Маска.

Чому це важливо

Ситуація на вторинному ринку оголює критичну вразливість навіть найбільших технологічних компаній: їхню абсолютну залежність від доступної ліквідності та таймінгу. Переоцінені ШІ-розробники, такі як OpenAI, стикаються з реальністю, де ринок більше не готовий купувати їхні обіцянки за будь-яку ціну, вимагаючи об'єктивного дисконту. Anthropic та OpenAI також планують вихід на біржу цього року, проте агресивна стратегія SpaceX може сплутати їм карти. Мега-IPO космічної корпорації загрожує створити ефект «пилососа» на ринку капіталу: якщо Маск збере десятки мільярдів доларів першим, іншим компаніям доведеться стикнутися з жорсткішим аудитом та нестачею грошей. Це змусить їх або відкласти власне IPO, або змиритися зі значно скромнішими оцінками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами