США та Іран ведуть переговори про 45-денне перемир'я

США, Іран та група регіональних посередників ведуть напружені переговори щодо умов 45-денного перемир'я, яке має стати першим кроком до остаточного завершення війни. Попри низьку ймовірність швидкого досягнення угоди, цей дипломатичний маневр залишається єдиним шансом уникнути масштабної ескалації, яка загрожує знищенням цивільної інфраструктури в Ірані та ударами у відповідь по енергетичних і водних об'єктах країн Перської затоки. Про це повідомляє Axios 6 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Жорсткий дедлайн та погрози знищення інфраструктури

Початковий 10-денний ультиматум, висунутий президентом США Дональдом Трампом Ірану, мав завершитися в понеділок увечері. Однак у неділю Трамп продовжив цей термін на 20 годин, оголосивши у своїй соціальній мережі Truth Social новий дедлайн — вівторок, 20:00 за східноамериканським часом (ET).

У коментарі журналістам американський президент підтвердив, що Вашингтон перебуває у стані «глибоких переговорів» з Тегераном, і висловив сподівання на укладення угоди до закінчення встановленого терміну. Водночас він вдався до відкритого ультиматуму: «Шанси хороші, але якщо вони не підуть на угоду, я рознесу там усе».

Трамп прямо погрожує знищити життєво важливу для іранського цивільного населення інфраструктуру, якщо режим не пристане на його умови. За оцінками експертів з міжнародного права, такі дії можуть кваліфікуватися як воєнні злочини. Згідно з даними двох джерел, спільний операційний план США та Ізраїлю щодо масованого бомбардування енергетичних об'єктів Ірану вже повністю готовий. Відтермінування дедлайну називають останньою спробою дати хід дипломатії. У відповідь на ці погрози Тегеран попередив про готовність завдати нищівних ударів по інфраструктурі Ізраїлю та країн Перської затоки.

Двоетапна угода під наглядом регіональних посередників

За інформацією чотирьох джерел, знайомих із дипломатичними зусиллями, переговорний процес відбувається за посередництва Пакистану, Єгипту та Туреччини. Окрім того, існує прямий канал зв'язку через текстові повідомлення між спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Протягом останніх днів адміністрація США передала Ірану кілька пропозицій, проте жодна з них наразі не була прийнята іранськими чиновниками. Посередники просувають концепцію двоетапної угоди. Перша фаза передбачає встановлення 45-денного режиму припинення вогню, під час якого сторони мають узгодити остаточне завершення війни. Одне із джерел зазначило, що термін перемир'я може бути подовжений, якщо для переговорів знадобиться більше часу. Друга фаза — це безпосередньо угода про закінчення воєнних дій.

Уран, Ормузька протока та пошук гарантій

Ключовими козирями Тегерана в цих переговорах є питання повного розблокування Ормузької протоки та доля запасів високозбагаченого урану (розглядається його вивезення з країни або розбавлення). Посередники усвідомлюють, що іранська сторона не відмовиться від цих важелів впливу лише в обмін на тимчасове 45-денне перемир'я. Саме тому обговорюються «заходи зміцнення довіри» — часткові кроки Ірану щодо цих двох питань уже на першому етапі.

Водночас Тегеран вимагає жорстких гарантій від США, що перемир'я не стане лише тактичною паузою перед новим нападом. Іранські чиновники чітко дали зрозуміти: вони не допустять повторення сценаріїв Гази чи Лівану, де режим припинення вогню існує лише на папері, а США та Ізраїль можуть відновити атаки у будь-який момент. Наразі посередники розробляють кроки з боку США, які б задовольнили ці вимоги Ірану. У Білому домі коментувати ситуацію відмовилися.