США та Іран ведуть переговори про 45-денне перемир'я

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 квітня 2026, 11:44

США та Іран ведуть переговори про 45-денне перемир'я

США, Іран та група регіональних посередників ведуть напружені переговори щодо умов 45-денного перемир'я, яке має стати першим кроком до остаточного завершення війни. Попри низьку ймовірність швидкого досягнення угоди, цей дипломатичний маневр залишається єдиним шансом уникнути масштабної ескалації, яка загрожує знищенням цивільної інфраструктури в Ірані та ударами у відповідь по енергетичних і водних об'єктах країн Перської затоки. Про це повідомляє Axios 6 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Жорсткий дедлайн та погрози знищення інфраструктури

Початковий 10-денний ультиматум, висунутий президентом США Дональдом Трампом Ірану, мав завершитися в понеділок увечері. Однак у неділю Трамп продовжив цей термін на 20 годин, оголосивши у своїй соціальній мережі Truth Social новий дедлайн — вівторок, 20:00 за східноамериканським часом (ET).

У коментарі журналістам американський президент підтвердив, що Вашингтон перебуває у стані «глибоких переговорів» з Тегераном, і висловив сподівання на укладення угоди до закінчення встановленого терміну. Водночас він вдався до відкритого ультиматуму: «Шанси хороші, але якщо вони не підуть на угоду, я рознесу там усе».

Трамп прямо погрожує знищити життєво важливу для іранського цивільного населення інфраструктуру, якщо режим не пристане на його умови. За оцінками експертів з міжнародного права, такі дії можуть кваліфікуватися як воєнні злочини. Згідно з даними двох джерел, спільний операційний план США та Ізраїлю щодо масованого бомбардування енергетичних об'єктів Ірану вже повністю готовий. Відтермінування дедлайну називають останньою спробою дати хід дипломатії. У відповідь на ці погрози Тегеран попередив про готовність завдати нищівних ударів по інфраструктурі Ізраїлю та країн Перської затоки.

Двоетапна угода під наглядом регіональних посередників

За інформацією чотирьох джерел, знайомих із дипломатичними зусиллями, переговорний процес відбувається за посередництва Пакистану, Єгипту та Туреччини. Окрім того, існує прямий канал зв'язку через текстові повідомлення між спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Протягом останніх днів адміністрація США передала Ірану кілька пропозицій, проте жодна з них наразі не була прийнята іранськими чиновниками. Посередники просувають концепцію двоетапної угоди. Перша фаза передбачає встановлення 45-денного режиму припинення вогню, під час якого сторони мають узгодити остаточне завершення війни. Одне із джерел зазначило, що термін перемир'я може бути подовжений, якщо для переговорів знадобиться більше часу. Друга фаза — це безпосередньо угода про закінчення воєнних дій.

Уран, Ормузька протока та пошук гарантій

Ключовими козирями Тегерана в цих переговорах є питання повного розблокування Ормузької протоки та доля запасів високозбагаченого урану (розглядається його вивезення з країни або розбавлення). Посередники усвідомлюють, що іранська сторона не відмовиться від цих важелів впливу лише в обмін на тимчасове 45-денне перемир'я. Саме тому обговорюються «заходи зміцнення довіри» — часткові кроки Ірану щодо цих двох питань уже на першому етапі.

Водночас Тегеран вимагає жорстких гарантій від США, що перемир'я не стане лише тактичною паузою перед новим нападом. Іранські чиновники чітко дали зрозуміти: вони не допустять повторення сценаріїв Гази чи Лівану, де режим припинення вогню існує лише на папері, а США та Ізраїль можуть відновити атаки у будь-який момент. Наразі посередники розробляють кроки з боку США, які б задовольнили ці вимоги Ірану. У Білому домі коментувати ситуацію відмовилися.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами