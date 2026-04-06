Центробанк ОАЕ «влив» у банківську систему $8,2 млрд від початку війни на Близькому Сході

Ліквідність, надана Центробанком ОАЕ комерційним банкам країни з початку війни на Близькому Сході, склала $8,2 млрд, повідомляє Bloomberg з посиланням на аналіз Jefferies Financial Group. Ці кошти пом'якшити наслідки війни з Іраном для банківської сфери.

Підтримка банківської системи

Регулятор скористався механізмом умовного страхування ліквідності (CLIF), який дозволяє комерційним банкам залучати резерви ЦБ у разі кризи.

«Центробанк ОАЕ може у разі виникнення надзвичайних обставин і на свій розсуд запустити CLIF у відповідь на реальну чи очікувану кризу, яка може бути як загальноринковою, так і актуальною лише для конкретного банку», — повідомив Нареш Біландані, голова відділу дослідження акцій Jefferies у регіонах Центральної та Східної Європи, Ближнього.

За словами Біландані, ліквідність у банківському секторі ОАЕ залишається на комфортному рівні.

Центробанк ОАЕ розпочав заходи підтримки комерційних банків країни у березні. Зокрема, він надав їм розширений доступ до інструментів ліквідності у дирхамах та доларах та дозволив розпустити буфер ліквідності.

Війна на Близькому Сході особливо вплинула саме на банківський сектор ОАЕ. Удари Ірану з економічних установ та дата-центрів у регіоні призвели до порушень роботи банків та від'їзду іноземних співробітників.