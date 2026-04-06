Курс валют на понеділок: банки, обмінники, НБУ

Долар та євро дещо подешевшали у понеділок, 6 квітня. Американська валюта торгується на всіх ринках нижче 44 гривень, тоді як ціна євро не перевищує 51 гривню.

Офіційний курс НБУ: 43,65 грн за долар, 50,31 грн за євро.

Торги на міжбанку відкрились у діапазоні: 43,49−43,54 за долар, 50,15−50,19 за євро.

Середній курс у банках: 43,40−43,90 грн за долар, 50,10−50,85 за євро.

Середній курс в обмінниках: 43,50−43,65 грн за долар, 50,45−50,65 грн за євро.

