Мільярдери ховають від податків в офшорах $3,55 трлн — Oxfam

Найбагатші люди з усього світу укривають від податків в офшорах та на незадекларованих рахунках близько $3,55 трлн. Про це повідомило об'єднання благодійних організацій Oxfam. Ця сума перевищує ВВП Франції ($3,16 трлн у 2024-му) і понад удвічі більше від сукупного ВВП 44 найменш розвинених країн світу, зазначено в пресрелізі Oxfam, пише DW.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На частку 0,1% найбагатших людей світу припадає близько $2,84 трлн — приблизно 80 відсотків усіх грошей, що зберігаються в офшорах. Ця сума, за даними Oxfam, перевищує розмір капіталу найбіднішої половини людства, тобто 4,1 мільярда людей. Причому в 0,01% найбагатших людей зберігається $1,77 трлн.

Як заходи боротьби з ухиленням від сплати податків Oxfam пропонує підвищити податки для 1% найбагатших людей світу та запровадити податки на надбагатство. Серед інших ініціатив — зміцнення міжнародного співробітництва для ліквідації офшорів та досягнення більшої фінансової прозорості.

Частка податків, що не оподатковується, скоротилася

За оцінками Oxfam, від часу публікації «Панамських документів» 3 квітня 2016 року обсяг офшорних активів у 2023 році збільшився до $13,25 трлн — на той час майже 12,5 відсотка світового ВВП. Водночас, як зазначає організація, частка офшорних активів, які не оподатковуються, суттєво скоротилася та стабілізувалася на рівні 3−4% від світового ВВП.

Так, 2024 року Світовий банк оцінював світовий ВВП у $110,8 трлн. Офшорні $3,55 трлн, які фігурують у пресрелізі Oxfam, які зовсім не обкладаються податками, становлять приблизно 3,2 відсотка цієї суми.

Зниженню частки неоподатковуваних офшорних грошей, як зазначають в організації, сприяв запуск у 2016−2017 роках системи Автоматичного обміну податковою інформацією (AEOI). До березня 2025 року до стандарту звітності AEOI приєдналися 126 країн та юрисдикцій.