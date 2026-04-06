Україні тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і автомобільних дорогах загального користування. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
6 квітня 2026, 8:23
2,7 млн кв. м доріг вже відновлено — Свириденко
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Ремонт доріг
За її словами, щодня по країні працює майже 170 ремонтних бригад і понад 1 500 працівників.
Від початку року вже ліквідовано близько 2,7 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття.
«Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Усі роботи з поточного ремонту на таких трасах планується завершити до 1 травня, а основні роботи — до 1 червня», — наголосила Очільниця Уряду.
Також прем'єр-міністр зазначила, що додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі