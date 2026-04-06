2,7 млн кв. м доріг вже відновлено — Свириденко

Україні тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і автомобільних дорогах загального користування. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ремонт доріг

За її словами, щодня по країні працює майже 170 ремонтних бригад і понад 1 500 працівників.

Від початку року вже ліквідовано близько 2,7 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття.

«Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Усі роботи з поточного ремонту на таких трасах планується завершити до 1 травня, а основні роботи — до 1 червня», — наголосила Очільниця Уряду.

Також прем'єр-міністр зазначила, що додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення.