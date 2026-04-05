Хедж-фонди масово виходять з акцій: рекорд за 12 років

Великий капітал агресивно скорочує ризики, фіксуючи рекордні обсяги чистого продажу акцій на світових ринках. Масштаби поточного відтоку ліквідності перевершили всі кризи минулого десятиліття, вказуючи на докорінний злам настроїв інституційних інвесторів. Про це повідомляє Barchart.

Аномальний зсув торгових потоків

Згідно з даними індикатора Prime Book, який відстежує рух глобальних акцій (де позитивне значення означає чисту купівлю, а негативне — чистий продаж), на початку весни 2026 року ринок зіткнувся з безпрецедентним відтоком капіталу. Щомісячний відсоток чистого торгового потоку, який вимірюється за шкалою від -5 до 3, продемонстрував стрімке падіння.

За підсумками березня 2026 року (на графіку цей період позначено червоною лінією) стовпчик індикатора обвалився до позначки приблизно -4. Цей рух різко контрастує з попередніми періодами відносної стабільності, коли показники переважно перебували вище нульової лінії у зоні чистої купівлі або демонстрували лише короткострокові незначні корекції.

Історичні паралелі: найглибше падіння з 2013 року

Аналіз динаміки торгових потоків за період з 2011 до початку 2026 року чітко засвідчує, що поточний розпродаж є найбільш агресивним за останні 12 років. Востаннє подібний панічний рівень скидання активів хедж-фондами фіксувався лише у 2013 році. Поточний березневий обвал підтверджує різку зміну стратегії великих гравців, які безапеляційно перейшли у режим тотального розпродажу.