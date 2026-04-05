Нігерія очолила світовий рейтинг використання стейблкоїнів USDT та USDC

Нігерія посіла перше місце у світі за рівнем проникнення стейблкоїнів — 59% місцевих криптокористувачів зберігають кошти у Tether (USDT), а ще 48% у USDC. Громадяни використовують цифрові активи не для трейдингу, а як базовий інструмент для виживання на тлі хронічного знецінення національної валюти .

Домінування на тлі економічної нестабільності

За даними аналітичного звіту «Stablecoin Utility Report 2026» від компанії BVNK, який охопив користувачів із 15 країн, саме нігерійці демонструють найвищий у світі рівень прийняття «цифрових доларів». Показники цієї африканської країни значно випереджають інші ринки: 59% опитаних тримають USDT, а 48% надають перевагу USDC, що робить їх абсолютними лідерами.

Австралія та Індія у трійці лідерів

Австралія опинилася на другому місці світового рейтингу: там USDT тримають 34% громадян, а USDC — 29%. Третю сходинку посідає Індія, де ці показники становлять приблизно 30% та 27% відповідно.

Аналітики простежують чітку закономірність: у державах із відносно стабільними локальними валютами інтерес до стейблкоїнів є суттєво нижчим. Водночас в Австралії та Індії ці активи дедалі частіше стають частиною фінансової рутини, зокрема для забезпечення міжнародних переказів та онлайн-платежів.

Прагматизм замість ринкових спекуляцій

Ключовим фактором, який стимулює попит на стейблкоїни в Нігерії та в Африці загалом, є нестабільність місцевих грошей. Користувачі масово відмовляються від готівки на користь криптоактивів, щоб хеджувати ризики коливання курсу найри.

Згідно зі звітом, практичне застосування стейблкоїнів повністю переважає над спекулятивним трейдингом. Нігерійці покладаються на них для збереження заощаджень, щоденних роздрібних розрахунків та однорангових транзакцій, оскільки це швидше і дешевше за традиційний банкінг. Також працівники за кордоном відправляють USDT або USDC своїм родинам, щоб уникнути затримок переказів та високих комісій за конвертацію.

Макроекономічне тло нігерійського «феномену»

Стрімке перетікання нігерійського капіталу в криптодолари зумовлене глибокою кризою традиційної економіки. Протягом 2024−2025 років уряд Нігерії та Центральний банк пішли на радикальну лібералізацію валютного курсу (аби скасувати безліч паралельних курсів) та відмовилися від багаторічних паливних субсидій. Наслідком цих макроекономічних реформ став катастрофічний обвал національної валюти — на піку найра втратила понад 40% своєї вартості щодо долара. Водночас країну накрив сплеск інфляції, що сягала 28-річного максимуму у майже 35%. Хоча до початку 2026 року офіційну інфляцію вдалося знизити до 15%, купівельна спроможність та довіра населення до банківських інституцій залишаються підірваними. В умовах обмеженого доступу до готівкових паперових доларів бізнес і громадяни змушені евакуювати власну ліквідність у цифрові аналоги.