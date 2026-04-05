Німеччина тихо заборонила чоловікам надовго виїжджати за кордон без дозволу армії

Всі німецькі чоловіки призовного віку зобов'язані отримувати офіційний дозвіл від збройних сил для перебування за межами країни на термін понад три місяці. Ця жорстка норма набула чинності максимально непомітно для суспільства в рамках ухвалення закону про модернізацію військової служби. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

Тиха зміна правил гри

Нові безпрецедентні обмеження стосуються мільйонів громадян віком від 17 до 45 років. Відтепер, незалежно від мети тривалої поїздки — чи це семестр навчання за кордоном, чи новий робочий контракт, чи просто тривала подорож — для виїзду з країни на понад 90 днів чоловікам необхідна офіційна згода від центру Бундесверу.

Юридично цю пастку реалізували через тихе переписування Параграфа 2 Закону про військовий обов'язок. До початку 2026 року подібні вимоги щодо дозволів застосовувалися виключно у двох екстремальних сценаріях: у разі офіційного оголошення Бундестагом чи НАТО «стану напруженості» або в разі фактичного збройного нападу на територію ФРН. Тепер ці обмеження є базовою повсякденною нормою мирного часу.

Бюрократичний хаос без чітких покарань

У Міністерстві оборони Німеччини у відповідь на запити медіа підтвердили впровадження нових правил. Відомство виправдовує такий крок необхідністю створити надійну та інформативну систему військового обліку, щоб у разі гіпотетичної надзвичайної ситуації держава чітко знала, хто з військовозобов'язаних тривалий час перебуває за кордоном.

Посадовці відкрито визнають, що наслідки цієї норми є надзвичайно глибокими, і зараз лише розробляють винятки для зменшення бюрократичного навантаження. Поки що фінального опису процедури не існує. Параграф 3 закону формально передбачає, що дозволи мають надаватися безвідмовно, проте сама процедура подачі заяви є суворо обов'язковою. Які саме санкції чи штрафи загрожують чоловікам, котрі поїдуть без дозволу, у міністерстві відповісти не змогли, залишивши мільйони людей у правовому вакуумі.

Масштабна мілітаризація та цілі Бундесверу

Обмеження на свободу пересування є лише одним із гвинтиків найбільшої за останні роки реформи Бундесверу. Німецький уряд поставив за амбітну мету кардинально збільшити чисельність збройних сил — з нинішніх 184 000 до 255 000−270 000 військовослужбовців до 2035 року.

Для розширення кадрового резерву всі молоді люди, починаючи з 2008 року народження, отримуватимуть спеціальні анкети для визначення їхньої готовності до військової служби. Заповнення цього опитувальника є юридично обов'язковим для чоловіків і добровільним для жінок. Вже у 2026 році стартують перші медичні огляди для тих, хто висловив готовність служити. Уряд підкреслює, що базовий принцип добровільності поки що зберігається і нікого не примушуватимуть брати до рук зброю. Загальні масові медогляди для всіх без винятку юнаків планують запровадити на пізніших етапах реформи.

Як держава бере під контроль міграцію капіталу та містків

Попри заспокійливі заяви німецького Міноборони про те, що дозволи на виїзд через внутрішні інструкції будуть «простою формальністю» (доки служба є добровільною), незалежні юристи б'ють на сполох. Фактично держава одним голосуванням створила масштабну базу даних для відстеження переміщень найактивнішої демографічної та економічної групи. Подаючи заявку на виїзд, чоловік має повідомити країну призначення, термін перебування та характер діяльності (наприклад, дистанційна робота або еміграція). Аналітики зазначають, що це створює бездоганний інструмент для фіскальних органів: тепер міграція спеціалістів та відтік капіталу з країни стають абсолютно прозорими для держави. Можливість вільно пересуватися перетворилася на привілей, який залежить від згоди чиновника. Бюрократичний апарат у будь-який момент може змінити підзаконні акти та перетворити формальну реєстрацію на реальну заборону перетину кордону без зміни самого закону.