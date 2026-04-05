Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 квітня 2026, 11:18

Німеччина тихо заборонила чоловікам надовго виїжджати за кордон без дозволу армії

Всі німецькі чоловіки призовного віку зобов'язані отримувати офіційний дозвіл від збройних сил для перебування за межами країни на термін понад три місяці. Ця жорстка норма набула чинності максимально непомітно для суспільства в рамках ухвалення закону про модернізацію військової служби. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тиха зміна правил гри

Нові безпрецедентні обмеження стосуються мільйонів громадян віком від 17 до 45 років. Відтепер, незалежно від мети тривалої поїздки — чи це семестр навчання за кордоном, чи новий робочий контракт, чи просто тривала подорож — для виїзду з країни на понад 90 днів чоловікам необхідна офіційна згода від центру Бундесверу.

Юридично цю пастку реалізували через тихе переписування Параграфа 2 Закону про військовий обов'язок. До початку 2026 року подібні вимоги щодо дозволів застосовувалися виключно у двох екстремальних сценаріях: у разі офіційного оголошення Бундестагом чи НАТО «стану напруженості» або в разі фактичного збройного нападу на територію ФРН. Тепер ці обмеження є базовою повсякденною нормою мирного часу.

Бюрократичний хаос без чітких покарань

У Міністерстві оборони Німеччини у відповідь на запити медіа підтвердили впровадження нових правил. Відомство виправдовує такий крок необхідністю створити надійну та інформативну систему військового обліку, щоб у разі гіпотетичної надзвичайної ситуації держава чітко знала, хто з військовозобов'язаних тривалий час перебуває за кордоном.

Посадовці відкрито визнають, що наслідки цієї норми є надзвичайно глибокими, і зараз лише розробляють винятки для зменшення бюрократичного навантаження. Поки що фінального опису процедури не існує. Параграф 3 закону формально передбачає, що дозволи мають надаватися безвідмовно, проте сама процедура подачі заяви є суворо обов'язковою. Які саме санкції чи штрафи загрожують чоловікам, котрі поїдуть без дозволу, у міністерстві відповісти не змогли, залишивши мільйони людей у правовому вакуумі.

Масштабна мілітаризація та цілі Бундесверу

Обмеження на свободу пересування є лише одним із гвинтиків найбільшої за останні роки реформи Бундесверу. Німецький уряд поставив за амбітну мету кардинально збільшити чисельність збройних сил — з нинішніх 184 000 до 255 000−270 000 військовослужбовців до 2035 року.

Для розширення кадрового резерву всі молоді люди, починаючи з 2008 року народження, отримуватимуть спеціальні анкети для визначення їхньої готовності до військової служби. Заповнення цього опитувальника є юридично обов'язковим для чоловіків і добровільним для жінок. Вже у 2026 році стартують перші медичні огляди для тих, хто висловив готовність служити. Уряд підкреслює, що базовий принцип добровільності поки що зберігається і нікого не примушуватимуть брати до рук зброю. Загальні масові медогляди для всіх без винятку юнаків планують запровадити на пізніших етапах реформи.

Як держава бере під контроль міграцію капіталу та містків

Попри заспокійливі заяви німецького Міноборони про те, що дозволи на виїзд через внутрішні інструкції будуть «простою формальністю» (доки служба є добровільною), незалежні юристи б'ють на сполох. Фактично держава одним голосуванням створила масштабну базу даних для відстеження переміщень найактивнішої демографічної та економічної групи. Подаючи заявку на виїзд, чоловік має повідомити країну призначення, термін перебування та характер діяльності (наприклад, дистанційна робота або еміграція). Аналітики зазначають, що це створює бездоганний інструмент для фіскальних органів: тепер міграція спеціалістів та відтік капіталу з країни стають абсолютно прозорими для держави. Можливість вільно пересуватися перетворилася на привілей, який залежить від згоди чиновника. Бюрократичний апарат у будь-який момент може змінити підзаконні акти та перетворити формальну реєстрацію на реальну заборону перетину кордону без зміни самого закону.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
0
BigBend
5 квітня 2026, 13:10
#
Ви Тауруси довше не давайте, тепер дізнаєтесь, що таке війна 21 сторіччя.
+
0
zephyr
5 квітня 2026, 13:28
#
Что сделали: при выезде в другую страну на срок менее 3 месяцев- ничего делать не надо. Если собрался выезжать на дольше- ставят электронную отметку что ты выехал. Никаких запретов нет, так как нету самой методологии запрета, комиссии, службы итд. Заголовок от жёлтой прессы, который разнесли по миру.
+
0
energy1
5 квітня 2026, 16:50
#
Це не заголовок, це закон. А за порушення закону у Європі карають.
+
0
zephyr
5 квітня 2026, 19:52
#
Нету никакого наказания, нету никакого закона, есть die Anweisung.
+
0
Мирослав Трещов
5 квітня 2026, 16:01
#
Німці, поляки та балтійці вже готові до війни. Оновлення інформаційних баз по людському ресурсу — це просто останній штрих. Поляки оновили дані по резервістах ще восени та провели їх додаткове польове навчання.
До речі, німці збираються захищати країну адекватним ресурсом — 17−45 років, а середній вік українських військових — 46 років, тобто ми захищамося пенсіонерами, половина яких має бути звільнена в запас. Такий стан справ за почного всеохоплюючого популізму та тотального переважання політичних наративів над реальними вимогами бути ефективною країною.
+
0
zephyr
5 квітня 2026, 19:58
#
В Германии, собираются использовать дроны, самолёты и ракеты. На первой линии- контрактники. Ресурс 17−45 лет- только тыл и обеспечение. Это только в Украине и на рабсее, принято мясом закидывать позиции и смотреть что выйдет.
+
0
Qwerty1999
5 квітня 2026, 20:14
#
Чем они шахеды, герани и молнии планируют сбивать,
если будет лететь по 500 шт в день — наверное Patriot PAC-3,
которых производят 750 шт в год и то в США.

А ведь есть ещё всякие орешники и прочие МБР.

Наприме, с начала войны США в Иране погибли 13 американских военнослужащих,
еще 365 были ранены (отчёт Пентагона) и это без проведения наземной операции.
+
0
zephyr
6 квітня 2026, 0:05
#
Ну да, Германия же не выпускает массово дроны-перехватчики у себя, там ведь технологии отсталые. Хоспаде, какая же Германия, технически отсталая, не чета Украине =)
+
0
Qwerty1999
5 квітня 2026, 20:18
#
zephyr

До відома

ЗСУ протягом доби розгромили війська НАТО на навчаннях «Їжак-2025»

Під час навчань українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за пів
дня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки та здійснила 30 ударів по інших цілях.
Загалом результати виявилися «жахливими» для сил НАТО.
Сили противника змогли «ліквідувати два батальйони за день»,
тож «у межах навчань вони фактично більше не могли воювати».
Сторона НАТО навіть не змогла виявити розрахунки українських операторів дронів.

Ці навчання шокували як самих військових, так і західних посадовців.

https://minfin.com.ua/blogs/qwerty1999/265062/
+
0
zephyr
6 квітня 2026, 0:07
#
Какие молодцы. Вау! Хорошо, что в Германии- нет войны. Можно так украинской команде проигрывать каждый год- главное чтобы Германию не бомбили. Очень рекомендую, как-нибудь попробовать так жить.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами