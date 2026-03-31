Перерахунок пенсій із 1 квітня: коли працюючим пенсіонерам потрібно самостійно звертатися до Пенсійного фонду

З 1 квітня 2026 року в Україні стартує щорічний плановий перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують трудову діяльність. У більшості випадків процедура відбувається автоматично, проте існують ситуації, коли для перегляду суми необхідно особисто подати заяву. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Автоматичний перерахунок: хто отримає надбавку без звернень

Пенсійний фонд проводить автоматичний перерахунок для громадян, які станом на 1 березня 2026 року відповідають одній із наступних умов:

Набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу з моменту призначення пенсії або останнього перерахунку.

Мають менш як 24 місяці стажу, але з моменту останнього перегляду виплат минуло рівно два роки.

У таких випадках система самостійно оновить дані, і звертатися до відділень ПФУ не потрібно. При розрахунку можуть враховуватися як попередні показники зарплати, так і нові дані, якщо це вигідно пенсіонеру.

Коли заява є обов'язковою

Особисте звернення до Пенсійного фонду знадобиться тим, хто хоче прискорити процес або набув право на перерахунок поза встановленими «автоматичними» часовими межами.

Зокрема, якщо стаж у 24 місяці було набрано вже після 1 березня, пенсіонер має право не чекати наступного року, а подати заяву одразу після досягнення необхідного стажу.

Якщо подати заяву до 15 числа поточного місяця, то виплату перерахованої пенсії буде розпочато вже з наступного місяця.

Нагадаємо, що розмір підвищення для кожного пенсіонера розраховується індивідуально, виходячи з тривалості набутого стажу та офіційного розміру заробітної плати, яку особа отримувала після виходу на пенсію.