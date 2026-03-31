Криптофонди недорахувалися понад $400 млн на тлі війни в Ірані, інвестор втратив $55,6 млн на біткоїні: що нового

Перший відтік за місяць: криптофонди втратили понад $400 мільйонів на тлі війни в Ірані

Після чотирьох тижнів впевненого зростання ринок криптоінвестиційних продуктів продемонстрував негативну динаміку. За період з 23 по 27 березня відтік капіталу склав $414 млн. Про це свідчать свіжі дані звіту CoinShares.

Аналітики пов’язують зміну настроїв інвесторів із двома ключовими факторами:

Геополітика: Затяжний воєнний конфлікт в Ірані створює високу невизначеність.

Монетарна політика: Через ризики прискорення інфляції очікування щодо червневого засідання ФРС (FOMC) радикально змінилися. Замість прогнозованого раніше пом'якшення, частина ринку почала закладати в ціну можливе підвищення ключової ставки.

Загальний обсяг активів під управлінням (AuM) криптофондів впав до $129 млрд. Це рівень початку лютого поточного року, що можна порівняти з показниками квітня 2025 року — періоду, коли Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних імпортних мит.

Основний удар припав на американський ринок, де відтік склав $445 млн. Швейцарія також зафіксувала незначні втрати у $4 млн.

Натомість інвестори в Німеччині та Канаді скористалися падінням цін як можливістю для входу: місцеві фонди залучили $21,2 млн та $15,9 млн відповідно.

У розрізі активів ситуація виглядає неоднозначно:

Ethereum став головним аутсайдером тижня через новини навколо законодавчої ініціативи CLARITY Act. Відтік склав $222 млн, що вивело річну динаміку другої криптовалюти в «мінус» (-$273 млн з початку року).

Біткоїн втратив $194 млн, проте з початку року капітал у біткоїн-фондах залишається в солідному плюсі (+$964 млн).

XRP продемонстрував стійкість, залучивши $15,8 млн, попри загальний песимізм.

Solana втратила $12,3 млн.

Мінпраці США представило правила для інвестування пенсійних накопичень у криптоактиви

Міністерство праці США зробило рішучий крок до імплементації указу президента Дональда Трампа, опублікувавши проєкт правил щодо включення альтернативних інвестицій до пенсійних планів. Це рішення має відкрити шлях для легального розміщення трильйонів доларів пенсійних заощаджень у криптовалюти, нерухомість та приватний капітал.

Хоча Дональд Трамп підписав указ про розширення інвестиційних можливостей для планів 401(k) ще у серпні 2025 року, фактична підготовка нормативної бази тривала понад пів року. Публікація проєкту від Мінпраці — це фінальний етап погодження перед безпосередньою зміною чинних норм.

Що передбачає документ:

Принцип нейтральності: регулятор відмовляється від ролі арбітра, який визначає «хороші» чи «погані» активи.

Свобода вибору: оператори пенсійних планів самостійно оцінюватимуть криптоактиви, спираючись на прибутковість, ліквідність та складність продукту.

«Тиха гавань»: правила покликані створити правовий захист для керуючих фондами, прояснюючи процедуру включення альтернативних інструментів до портфелів.

«Часи, коли Міністерство визначало переможців і переможених, минули. Наше правило встановлює, що керівники мають оцінювати всі пропозиції, дотримуючись розумної процедури», — заявив заступник міністра праці Кіт Сондерлінг.

Попри прогресивність кроку, аналітики попереджають про інертність системи. Головна перешкода — страх керуючих перед судовими позовами від вкладників у разі волатильності крипторинку.

«Ми скептично ставимося до того, що це спонукатиме керуючих до швидких дій, доки суди не підтвердять захист консультантів від позовів. Реальний вплив ми побачимо лише за кілька років», — зазначив Джарет Сейберг, аналітик TD Cowen Washington Research Group.

Масштаб потенційних інвестицій вражає. За даними Investment Company Institute, на кінець 2025 року обсяг коштів лише у планах 401(k) становив $10,1 трлн. Навіть мінімальний відсоток перерозподілу цих активів у бік криптовалют забезпечить колосальний приплив ліквідності в цифровий сектор, остаточно закріпивши за ним статус макроекономічного інструменту.

Наразі проєкт перебуває на стадії громадського обговорення, яке триватиме 60 днів, після чого правила будуть остаточно затверджені.

Драма «китів»: один інвестор втратив $55,6 млн на біткоїні, а інший фіксує прибутки 13-річної давнини

Аналітики Lookonchain зафіксували дві масштабні операції великих власників біткоїна, які демонструють абсолютно протилежні результати інвестування. Поки один «кит» змушений фіксувати величезні збитки, інший реалізує активи, придбані ще у 2013 році.

Один із великих холдерів зафіксував чистий збиток у розмірі $55,6 млн, продавши 1102 BTC.

Інвестор придбав криптовалюту вісім місяців тому за середньою ціною $117 700 за монету. Продаж відбувся на тлі падіння курсу до рівня $67 335, що на 42% нижче від ціни закупівлі.

Цей кейс став яскравим прикладом того, як навіть великі капітали стають жертвами волатильності та невдалого «таймінгу» на піку ринку.

На противагу збитковій угоді, інший «кит-старожил» продовжує планомірно фіксувати прибутки. 27 березня він відправив на біржі чергову партію у 500 BTC (близько $33 млн).

Ці біткоїни були придбані у 2013 році за ціною всього $332 за монету. Гаманець активізувався у листопаді 2024 року. Відтоді інвестор поступово реалізував 4 000 BTC, а тиждень тому перевів на торгові майданчики ще 5 000 BTC.

Наразі на балансі цього успішного холдера залишається близько 1 000 BTC, ринкова вартість яких перевищує $67 млн.

Баланс між приватністю та контролем: RippleX презентувала технологію конфіденційних переказів для XRP Ledger

Дослідницький підрозділ RippleX представив новий підхід до забезпечення конфіденційності в мережі XRP Ledger (XRPL). Нова технологія орієнтована на багатофункціональні токени (MPT) і покликана задовольнити специфічні вимоги інституційних інвесторів, які потребують захисту даних при збереженні регуляторного контролю.

Запропоноване рішення є криптографічним розширенням стандарту XLS-33, впровадженого у жовтні 2025 року. Воно базується на заміні відкритих балансів зашифрованими даними (за протоколом EC-ElGamal) та використанні доказів з нульовим розголошенням (Zero-Knowledge Proofs). Це дозволяє перевіряти справжність транзакцій, не розкриваючи суми переказів стороннім особам.

Ключові особливості конфіденційних MPT:

Приватність сум: баланси користувачів приховані від загального огляду.

Відкритість адрес: імена (адреси) відправника та отримувача залишаються публічними для прозорості мережі.

Інструменти емітента: зберігаються критично важливі для бізнесу функції — заморожування активів та можливість повернення коштів.

Вибіркова аудитованість: модель дозволяє розкривати дані лише у випадках, передбачених законом або внутрішніми правилами фінансових установ.

Розробка Ripple з’явилася вчасно: у березні 2026 року Міністерство фінансів США у своєму звіті офіційно визнало, що законні користувачі публічних блокчейнів мають обґрунтоване право на приватність.

«Ми вирішуємо це за допомогою конфіденційних MPT в XRPL. Це забезпечує регуляторну прозорість там, де це необхідно, і приватність користувачів там, де вона має бути», — підкреслила керівниця досліджень RippleX Аанчал Малхотра.