У вівторок, 31 березня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та зріс на 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі і не змінилося у продажу.
31 березня 2026, 10:30
Курс валют на вівторок: долар у банках подешевшав на 5 копійок, євро — на 10 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,55−44,10 грн. Євро купують за 50,10 грн, а продають за 50,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,77−43,88, євро — 50,50−50,71 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,85−43,88 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,32−50,34 грн/євро.
Джерело: Мінфін
