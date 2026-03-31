31 березня 2026, 10:09

Дедлайн 10 червня: чи чекають на українців штрафи за неоцифровані трудові книжки

Українці мають трохи більше двох місяців, щоб перевести свої трудові книжки в електронний формат. Згідно з планом Пенсійного фонду України, процес цифровізації документів, що підтверджують стаж до 1 січня 2004 року, має завершитися до 10 червня 2026 року. При цьому чинне законодавство не передбачає жодних штрафів ні для працівників, ні для роботодавців за несвоєчасне подання скан-копій. Про це заявив Заступник голови правління ПФУ з питань цифрового розвитку Олександр Малецький.

Малецький заспокоїв громадян, пенсію призначать у будь-якому разі. Якщо ви не встигнете оцифрувати книжку до червня, ви зможете надати паперовий оригінал безпосередньо під час звернення за призначенням пенсії.

Крім того, стаж не зникне. Усі дані будуть внесені до системи ретроспективно, жоден рік роботи не буде втрачений. Періоди роботи після 1 січня 2004 року вже є у Державному реєстрі застрахованих осіб і не потребують додаткового підтвердження сканами.

У чому ризик зволікання

Єдиний реальний мінус відсутності електронної трудової — час. Якщо дані не будуть оцифровані заздалегідь, Пенсійному фонду знадобиться значно більше часу на перевірку та підтвердження стажу вручну. Це може призвести до затримок у виплатах безпосередньо при виході на відпочинок.

Як правильно підготувати скан-копії

Подати документи може як роботодавець, так і сам працівник через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Вимоги до файлів:

  • Формат: кольоровий скан оригіналу (не копії!).
  • Якість: чітке зображення, рекомендовано 300 dpi.
  • Повнота: мають бути видні всі реквізити (серія, номер, печатки, підписи).
  • Технічні параметри: формат JPG або PDF, розмір одного файлу — не більше 1 МБ.
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Qwerty1999
31 березня 2026, 10:28
Основная проблема в том, что у скоропостижно выехавших из Украины сограждан
трудовые книжки остались у работодателя в кадровых службах и чтобы их получить
за границей на руки, надо приложить немалые усилия.
IrishRepublican
31 березня 2026, 11:17
Навіщо людям на свободі трудові книжки?
