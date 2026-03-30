Курс долара США пішов вверх під час міжбанківських торгів у понеділок, 30 березня. Водночас євро подешевшало. Про це свідчать дані торгів.
30 березня 2026, 17:32
Курс валют: долар зростає, євро падає
|
Відкриття 30 березня
|
Закриття 30 березня
|
Зміни
|
43,77/43,80
|
43,85/43,88
|
8/8
|
50,39/50,41
|
50,28/50,30
|
11/11
Офіційний курс: долар — 43,84 грн, євро — 50,49 грн.
Середній курс у банках: 43,60−44,09 грн/долар, 50,20−50,90 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,80−43,90, євро — 50,55−50,78 грн.
Джерело: Мінфін
