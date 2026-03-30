Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 березня 2026, 11:03

Форекс і крипто прогноз на 30 березня — 03 квітня 2026 року

Минулий тиждень пройшов під впливом макростатистики США та Єврозони. Попередні PMI 24 березня показали помірне уповільнення ділової активності в Європі та більш стійку динаміку у США, що підтримало долар. Дані щодо заявок на допомогу з безробіття 26 березня залишилися на відносно стабільних рівнях, не сигналізуючи про різке охолодження ринку праці. Ключовою подією, як зазначають у XFINE, став звіт з інфляції PCE у США: показники вийшли близькими до прогнозів, підтвердивши, що інфляційний тиск зберігається. У результаті ринок зміцнився в очікуваннях більш тривалого періоду високих ставок ФРС, що надало підтримку долару та обмежило зростання ризикових активів.

Минулий тиждень пройшов під впливом макростатистики США та Єврозони.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень на рівні 1.1510 після зниження від максимумів у районі 1.1640. Таким чином, ринок не зміг закріпитися вище зони 1.1600−1.1620 і повернувся до підтримки 1.1510−1.1530. Її пробій відкриє шлях до 1.1450 і далі до 1.1390−1.1415. У разі повернення вище 1.1600 наступними цілями стануть 1.1700 і 1.1765−1.1830. Поки ціна залишається поблизу 1.1510, базовий сценарій за парою залишається нейтральним.

Біткоїн (BTC/USD)

Біткоїн завершив п’ятницю на позначці 66,025. Після невдалої спроби утриматися вище 70,000 ринок перейшов до зниження, мінімум тижня становив 65,485. Найближчий опір знаходиться на 68,800−70,000. На думку аналітиків XFINE, лише закріплення вище цієї зони дозволить говорити про повернення пари BTC/USD до 71,500−72,000 і далі до 73,400−74,000 і 76,000. Підтримка розташована на 65,500−65,600, далі — 63,000−64,000 і 59,785−60,000. Поки ціна залишається нижче 70,000, зберігається нейтральний сценарій з ризиком зниження.

Нафта Brent

Brent закрила тиждень на рівні 106.25 доларів за барель. Після падіння до 92.80 ринок відновився, однак зона 107.40−110.00 поки не повернута. Її пробій відкриє шлях до 112.00 і далі до 119.00. Підтримка знаходиться на 100.00, далі — 97.00−98.00 і 92.80. Поки ціна утримується вище 100.00, ринок зберігає шанси на стабілізацію, однак волатильність залишається високою. Додаткову підтримку цінам надає збереження геополітичної премії, а також ризики перебоїв постачання, що обмежує потенціал глибокої корекції. Водночас відсутність закріплення вище 110.00 вказує на те, що ринок поки не готовий до продовження стійкого зростання і залишається у фазі широкого діапазону.

Золото (XAU/USD)

Золото другий тиждень поспіль завершує торги практично на одному рівні — 4,495 доларів за унцію. Як і очікувалося, сильна підтримка в зоні 4,200−4,250 вистояла, попри локальне зниження до 4,100, яке можна розглядати як короткострокове прослизання ціни. У результаті ринок частково відновився, однак не зміг закріпитися вище зони 4,600−4,650, де зосереджений найближчий сильний опір, що вказує на обмеженість купівельної активності та відсутність розворотного сигналу. Наступні рівні опору розташовані на 4,730, 4,850 і 5,000. Найближчі підтримки знаходяться на 4,400−4,440, далі — 4,200−4,250 і 4,100. Поки котирування залишаються нижче 4,650, сценарій зберігається нейтрально-ведмежим. Додатковий тиск формується на тлі очікувань тривалого періоду високих ставок ФРС, при цьому утримання вище 4,400 поки не підтверджує розвитку повноцінного низхідного імпульсу.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня увага ринку знову зміститься до макростатистики. 31 березня очікуються дані щодо інфляції в єврозоні (CPI). 01 квітня — ISM Manufacturing PMI у США і звіт ADP. 02 квітня — заявки на допомогу з безробіття. 03 квітня — ключовий звіт щодо ринку праці США (Nonfarm Payrolls, безробіття, зарплати). Ці публікації можуть скоригувати очікування щодо ставки ФРС і задати напрямок долару.

Базові сценарії, на думку фахівців XFINE, виглядають наступним чином: EUR/USD — нейтральний поблизу 1.1510−1.1530. BTC/USD — нейтральний з ризиком зниження нижче 65,500. Brent — нейтрально-волатильний вище 100.00. XAU/USD — нейтрально-ведмежий нижче 4,650.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
