Курс валют на понеділок: долар в банках втратив 5 копійок, в обмінниках — 20 копійок

У понеділок, 30 березня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 20 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у покупці та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,60−44,14 грн. Євро купують за 50,22 грн, а продають за 51,98 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,80−43,95, євро — 50,75−50,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,77−43,80 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,39−50,41 грн/євро.

