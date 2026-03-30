У понеділок, 30 березня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.
30 березня 2026, 10:33
Курс валют на понеділок: долар в банках втратив 5 копійок, в обмінниках — 20 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 20 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у покупці та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,60−44,14 грн. Євро купують за 50,22 грн, а продають за 51,98 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,80−43,95, євро — 50,75−50,95 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,77−43,80 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,39−50,41 грн/євро.
Джерело: Мінфін
