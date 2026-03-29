Глава Ripple порівняв роль стейблкоїнів з «ефектом ChatGPT»

Гендиректор компанії Ripple Бред Гарлінгхаус заявив, що стейблкоїни можуть стати для криптоіндустрії переломним моментом, який можна порівняти з впливом ChatGPT на ринок штучного інтелекту. В інтерв'ю FOX Business він зазначив, що інтерес до стейблкоїнів вже вийшов на рівень керівництва великих компаній.

За його словами, представники бізнесу, включаючи компанії зі списків Fortune 500 та Fortune 2000, обговорюють впровадження таких інструментів із фінансовими директорами та казначеями.

Гарлінгхаус вважає, що ключову роль у цьому процесі відіграє готовність фінансових підрозділів використати нові платіжні рішення. Йдеться про прискорення розрахунків та розширення корпоративних сервісів на базі блокчейну. Він також зазначив масштаб ринку: за його словами, обсяг операцій зі стейблкоїнами минулого року перевищив $33 трлн, при цьому близько 90% припало на USDT і USDC.

За оцінкою глави Ripple, подальше поширення стейблкоїнів залежатиме від регулювання у США. Зокрема, ухвалення закону CLARITY може прискорити їх інтеграцію до платіжної інфраструктури та розширити використання блокчейн-рішень бізнесом.

Раніше експерт валютного ринку Mitsubishi UFJ Financial Group Лі Хардман заявив, що стейблкоїни можуть бути більш практичним інструментом порівняно з волатильними криптовалютами, такими як біткоїн.