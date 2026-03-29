Податок на продаж авто: коли доведеться платити 5% і 18%

В Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу та обміну транспортних засобів. Вони визначені статтею 173 Податкового кодексу України та передбачають різні ставки залежно від кількості угод протягом року, повідомляє ДПС.

Коли потрібно платити податок

Якщо фізична особа продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед на рік, отриманий дохід не оподатковується. За відсутності інших доходів, які підлягають декларуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно.

Втім, у разі продажу другого транспортного засобу протягом того ж року дохід уже оподатковується за ставкою 5%. Якщо ж йдеться про третій і кожний наступний продаж, ставка зростає до 18%.

Крім того, дохід від таких операцій додатково обкладається військовим збором у розмірі 5%.

При цьому база оподаткування визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче за середньоринкову або оціночну вартість транспортного засобу — за вибором платника податку.

Таким чином, українці можуть без податкових наслідків продати один транспортний засіб на рік, однак кожна наступна операція вже підлягає оподаткуванню відповідно до встановлених ставок.