Мармурове оздоблення, дизайнерські двері та золоті аксесуари: що виявили в інтер'єрах ЦБ Угорщини

Видання опублікувало детальний кошторис проєкту, отриманий через суд після розгляду ЦБ та його дочірньої компанії. Документи дозволили встановити, як змінилася вартість реконструкції та на що були спрямовані кошти.

Що показав кошторис

Згідно з опублікованими матеріалами, рішення про реконструкцію історичної будівлі на площі Сабадшаг було ухвалено у 2019 році. Спочатку бюджет проєкту становив близько 55 млрд форинтів (приблизно $150 млн), проте до 2023 року його було збільшено до 104,9 млрд форинтів (близько $280−290 млн) — майже вдвічі.

Генеральним підрядником виступила компанія Raw Development, пов'язана з Балінтом Шомлаї - знайомим сина тодішнього голови центробанку Дьєрдя Матолчі, стверджують автори матеріалу.

Кошторис, що включає понад 500 сторінок, деталізує витрати аж до окремих елементів інтер'єру. Серед найдорожчих позицій — мармурове оздоблення, дизайнерські двері, меблі та декоративні елементи.

Зокрема, у службових приміщеннях керівництва регулятора використовувався італійський мармур: лише облицювання стін площею близько 84 кв. м обійшлася більш ніж 11,3 млн форинтів (приблизно $30 тисяч), а підлогова мозаїка — ще приблизно 9,5 млн форинтів (близько $25 тисяч).

Окремі елементи також коштували значно дорожче за типові ринкові аналоги: наприклад, двері в будівлі закуповувалися на загальну суму близько 2,1 млрд форинтів (приблизно $5,5−6 млн), а аксесуари на кшталт мильниць і власників — на десятки мільйонів форинтів.

У матеріалах також згадується створення додаткових просторів, не пов'язаних безпосередньо з основною діяльністю регулятора, включаючи зони відпочинку, VIP-приміщення, фітнес-зал та представницькі зали.

Витрати вже зазнали критики з боку Державної рахункової палати, а з ініціативи нового керівництва центробанку було порушено кримінальну справу, зазначило видання.

Реконструкція проводилася у період, коли центробанк очолював Дьєрдь Матолчі. 2024 року його змінив колишній міністр фінансів Міхай Варга.

Сигарні кімнати, дитячий садок та йоржики «під золото

Після публікації розслідування незалежний депутат парламенту Угорщини Акос Хадхазі опублікував на своїй сторінці у Facebook фотографії інтер'єрів будівлі, назвавши її «палацом розкоші».

Судячи з опублікованих зображень, у будівлі були обладнані, в тому числі:

сигарна кімната із спеціалізованою системою фільтрації повітря;

дитяча кімната для дітей співробітників ЦБ у дусі Монтессорі (депутат окремо звертав увагу на іграшкову кухню вартістю близько 600 тисяч форинтів);

переговорні, оформлені в різних стилях: від великих парадних залів з інкрустованим паркетом та кріслами дорожче 1,2 млн форинтів за штуку до малих переговорних з велюровою оббивкою стін, дерев'яними панелями та скляними перегородками;

Окрему увагу Хадхазі приділив санітарним приміщенням. Він опублікував фотографії ванної кімнати, пов'язаної з кабінетом колишнього голови центробанку Дьєрдя Матолчі: підлога там викладена чорно-білою кам'яною мозаїкою, стіни облицьовані італійським мармуром Bianco Lasa більш ніж на 11 млн форинтів, а в інтер'єрі використані сантехніка та аксесуари золотого кольору.

Серед таких деталей депутат згадував зокрема золотисті йоршики для унітазу вартістю понад 50 тисяч форинтів за штуку.