Мармурове оздоблення, дизайнерські двері та золоті аксесуари: що виявили в інтер'єрах ЦБ Угорщини

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 березня 2026, 15:56

Мармурове оздоблення, дизайнерські двері та золоті аксесуари: що виявили в інтер'єрах ЦБ Угорщини

Масштабна реконструкція Центрального банку Угорщини привернула увагу поліції та Державної рахункової палати: правоохоронні органи розпочали перевірку, повідомляє угорське видання 444.hu.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВидання опублікувало детальний кошторис проєкту, отриманий через суд після розгляду ЦБ та його дочірньої компанії.
Фото: https://www.facebook.com/hadhazyakos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Видання опублікувало детальний кошторис проєкту, отриманий через суд після розгляду ЦБ та його дочірньої компанії. Документи дозволили встановити, як змінилася вартість реконструкції та на що були спрямовані кошти.

Що показав кошторис

Згідно з опублікованими матеріалами, рішення про реконструкцію історичної будівлі на площі Сабадшаг було ухвалено у 2019 році. Спочатку бюджет проєкту становив близько 55 млрд форинтів (приблизно $150 млн), проте до 2023 року його було збільшено до 104,9 млрд форинтів (близько $280−290 млн) — майже вдвічі.

Генеральним підрядником виступила компанія Raw Development, пов'язана з Балінтом Шомлаї - знайомим сина тодішнього голови центробанку Дьєрдя Матолчі, стверджують автори матеріалу.

Кошторис, що включає понад 500 сторінок, деталізує витрати аж до окремих елементів інтер'єру. Серед найдорожчих позицій — мармурове оздоблення, дизайнерські двері, меблі та декоративні елементи.

Зокрема, у службових приміщеннях керівництва регулятора використовувався італійський мармур: лише облицювання стін площею близько 84 кв. м обійшлася більш ніж 11,3 млн форинтів (приблизно $30 тисяч), а підлогова мозаїка — ще приблизно 9,5 млн форинтів (близько $25 тисяч).

Окремі елементи також коштували значно дорожче за типові ринкові аналоги: наприклад, двері в будівлі закуповувалися на загальну суму близько 2,1 млрд форинтів (приблизно $5,5−6 млн), а аксесуари на кшталт мильниць і власників — на десятки мільйонів форинтів.

У матеріалах також згадується створення додаткових просторів, не пов'язаних безпосередньо з основною діяльністю регулятора, включаючи зони відпочинку, VIP-приміщення, фітнес-зал та представницькі зали.

Витрати вже зазнали критики з боку Державної рахункової палати, а з ініціативи нового керівництва центробанку було порушено кримінальну справу, зазначило видання.

Реконструкція проводилася у період, коли центробанк очолював Дьєрдь Матолчі. 2024 року його змінив колишній міністр фінансів Міхай Варга.

Сигарні кімнати, дитячий садок та йоржики «під золото

Після публікації розслідування незалежний депутат парламенту Угорщини Акос Хадхазі опублікував на своїй сторінці у Facebook фотографії інтер'єрів будівлі, назвавши її «палацом розкоші».

Судячи з опублікованих зображень, у будівлі були обладнані, в тому числі:

  • сигарна кімната із спеціалізованою системою фільтрації повітря;
  • дитяча кімната для дітей співробітників ЦБ у дусі Монтессорі (депутат окремо звертав увагу на іграшкову кухню вартістю близько 600 тисяч форинтів);
  • переговорні, оформлені в різних стилях: від великих парадних залів з інкрустованим паркетом та кріслами дорожче 1,2 млн форинтів за штуку до малих переговорних з велюровою оббивкою стін, дерев'яними панелями та скляними перегородками;

Окрему увагу Хадхазі приділив санітарним приміщенням. Він опублікував фотографії ванної кімнати, пов'язаної з кабінетом колишнього голови центробанку Дьєрдя Матолчі: підлога там викладена чорно-білою кам'яною мозаїкою, стіни облицьовані італійським мармуром Bianco Lasa більш ніж на 11 млн форинтів, а в інтер'єрі використані сантехніка та аксесуари золотого кольору.

Серед таких деталей депутат згадував зокрема золотисті йоршики для унітазу вартістю понад 50 тисяч форинтів за штуку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами