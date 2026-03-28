Податкова анонсувала запуск нових податкових сервісів в «Дії»

Державна податкова служба спільно з Мінцифри скоро запустять у «Дії» низку нових податкових сервісів. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Що відомо

«Проєкт, над яким активно працюємо разом з Мінцифри, — податки у „Дії“. І вже найближчим часом плануємо запустити перші послуги», — зазначила голова ДПС Леся Карнаух під час спілкування із бізнесом Кіровоградщини у Кропивницькому.

За її словами, кожен платник матиме у «Дії» зручні податкові сервіси.

Зокрема, можливість подати декларацію про доходи, сплатити податки в один клік, отримати податкове повідомлення-рішення, зробити звірку стосовно об'єкта оподаткування тощо.