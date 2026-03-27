До закриття міжбанку в п'ятницю, 27 березня, курс долара знизився на 11 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу, євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
27 березня 2026, 17:29
Долар та євро подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 27 березня
|
Закриття 27 березня
|
Зміни
|
43,88/43,93
|
43,77/43,80
|
11/13
|
50,54/50,58
|
50,48/50,50
|
6/8
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,15 грн. Євро купують за 50,37 грн, а продають за 51,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,00−44,00, євро — 50,80−51,00 грн.
Джерело: Мінфін
