27 березня 2026, 18:35

Мораторій на примусову реалізацію іпотечного майна фізосіб не поширюється на кредити для бізнесу — ВС

Повномасштабне вторгнення докорінно змінило фінансове становище мільйонів українців. Держава, намагаючись захистити громадян від втрати житла через нестабільні доходи, запровадила спеціальну гарантію: пункт 5−2 розділу VI Закону «Про іпотеку». Ця норма накладає тимчасове вето на примусове стягнення іпотечного майна за споживчими кредитами на час дії воєнного стану. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Однак юридична практика показує, що цей захисний механізм нерідко намагаються використати великі позичальники, чиї мільйонні борги мають суто комерційне походження. Верховний Суд (ВС) поставив крапку в цьому питанні, провівши чітку межу між соціальним захистом споживача та бізнес-ризиками підприємця.

Кейс про «мільйонні інвестиції» під маскою особистих потреб

20 березня 2026 року у справі № 362/205/25 ВС підтвердив, що мораторій не є «парасолькою» для бізнесу. Історія почалася ще у 2008 році, коли банк надав фізичній особі два кредити на загальну суму 2 мільйони доларів США.

Хоча договори були оформлені на приватну особу, фактичне призначення коштів було наступним:

  • Перший транш — рефінансування існуючих боргів.
  • Другий транш — пряме фінансування будівництва котеджного містечка.
  • Застава — три земельні ділянки, призначені під забудову.

Коли банк спробував реалізувати заставу через багаторічні борги, приватний виконавець відмовив, назвавши кредит «споживчим». Банк оскаржив цю бездіяльність, і справа дійшла до найвищої інстанції.

Позиція Верховного Суду: як розпізнати бізнес-кредит

Верховний Суд наголосив, що статус кредиту визначається його цільовим призначенням, а не лише статусом позичальника. Споживчий кредит — це виключно кошти на особисті потреби, не пов'язані з бізнесом.

Суд встановив, що кредит мав комерційний характер на основі таких фактів:

  • Бізнес-плани: банк надав кошториси будівництва, які позичальник подавав ще при оформленні позики.
  • Професійна діяльність: позичальник з 2000 року був зареєстрований як ФОП саме у сфері будівництва.
  • Власні свідчення: у листах до банку боржник сам скаржився на «кризу в будівельній галузі» та відсутність покупців на котеджі, що прямо доводить його підприємницьку мету.

Єдина судова практика: три ключові висновки

ВС сформував стабільну систему правил, на яку тепер орієнтуються нижчі інстанції.

Принципова відмінність (справа № 755/11648/15-ц): мораторій діє лише для договорів, спрямованих на задоволення особистих потреб.

Кредит юрособи — не для споживача (справа № 760/16365/22): кредит, виданий фірмі (навіть якщо директор — фізособа), автоматично виключає дію мораторію. Торги за таким майном є законними.

Пріоритет моменту підписання (справа № 308/15538/22): якщо кредит брався на реконструкцію нерухомості для проживання, він є споживчим. Навіть якщо пізніше власник почав використовувати частину приміщення як офіс, мораторій продовжує захищати майно, бо первинна мета була житловою.

Суди чітко розділяють іпотеку. Мораторій — це реальний інструмент соціального захисту, а не лазівка для комерційних структур. У бізнес-спорах банкам достатньо довести підприємницьку мету позики, щоб отримати право на стягнення майна.

