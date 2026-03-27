Долар продемонстрував рекордне місячне зростання за рік

Долар показує найкращу динаміку з липня, адже загострення конфлікту на Близькому Сході змушує інвесторів переглядати свої підходи до головної світової резервної валюти. У п’ятницю, 27 березня, американська валюта зафіксувала найсильніше місячне зростання майже за рік. Причиною став попит на більш надійні активи на тлі ескалації конфлікту та згасання надій на його швидке завершення.

Фактор війни

Ринки залишалися напруженими після чергового нестабільного тижня. Хоча презтидент США Дональд Трамп переніс дедлайн для Ірану на 6 квітня (вимагаючи відкрити Ормузьку протоку під загрозою знищення інфраструктури), США продовжують нарощувати військову присутність.

За даними The Wall Street Journal, Пентагон розглядає можливість відправки до регіону до 10 тисяч додаткових військових. Це лише підсилює занепокоєння інвесторів щодо тривалості війни.

Долар зміцнився завдяки притоку коштів у захисні активи та очікуванням підвищення процентної ставки у США цього року. Індекс долара піднявся до рівня 100 і зріс на 2,4% із початку березня — це найпомітніше місячне зростання з липня 2025 року.

Японська єна ослабла до 160 за долар, що ринок сприймає як можливий сигнал для валютної інтервенції з боку влади Японії. Раніше курс утримувався поблизу 159,9.

Валютний стратег MUFG Лі Хардман зазначив, що ринок фактично перевіряє рішучість японської влади діяти, адже курс наближається до потенційних «триггерних» рівнів для втручання.

Тиск на єну та євро

За місяць єна втратила 1,3% і опинилася під тиском через зростання дохідності японських облігацій. Водночас Банк Японії оновив оцінки нейтральної ставки, натякнувши на можливе її підвищення для боротьби з інфляцією. Через залежність від імпорту енергоносіїв країна є більш вразливою до зростання цін.

Євро знизилося на 0,1% — до 1,152 долара, а фунт стерлінгів — на 0,2%, до 1,331 долара, продовживши падіння четверту сесію поспіль.

Валютна стратегиня Commonwealth Bank of Australia Керол Конг вважає, що конфлікт не завершиться найближчим часом, а долар зберігатиме домінування на ринку, поки триває геополітична напруга.

За її словами, затягування війни може спричинити подальше зростання цін на нафту, що підтримуватиме долар і водночас тиснутиме на валюти країн-імпортерів енергії, таких як єна та євро.

Австралійський долар опускався до мінімуму за два місяці, але згодом відіграв втрати й торгувався біля 0,688 долара. Загалом із початку війни він втратив близько 2%.

Інструмент CME FedWatch показує, що інвестори оцінюють імовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів цього року приблизно у 70%. Це різко контрастує з очікуваннями пом’якшення політики до початку війни.

Очікується, що Банк Англії та Європейський центральний банк також підуть шляхом жорсткішої політики. Зміна очікувань щодо ставок уже призвела до падіння ринку облігацій і зростання дохідності до багаторічних максимумів.

Дохідність американських держоблігацій у п’ятницю дещо підвищилася: дворічні папери — до 3,99%, десятирічні — до 4,43%.

У березні індекс долара Bloomberg зріс більш ніж на 2% завдяки попиту на захисні активи та перегляду очікувань щодо політики ФРС після стрибка цін на енергоносії.

Це стало несподіваним розворотом для долара, який до початку конфлікту дешевшав чотири місяці поспіль. Тепер інвестори, які раніше скептично оцінювали перспективи валюти, змушені переглядати свої позиції.

Зокрема, аналітики JPMorgan вперше за рік перейшли до «бичачого» прогнозу щодо долара. На ф’ючерсному ринку також зростає кількість ставок на його подальше зміцнення.

Водночас стратег Standard Chartered Стівен Енгландер зазначив, що короткі позиції проти долара на початку 2026 року виявилися невигідними. Він очікує подальшого зміцнення валюти та прогнозує курс близько 1,12 долара за євро до кінця року.

Невдалий старт



На старті року такі банки, як Goldman Sachs і Deutsche Bank, прогнозували ослаблення долара, очікуючи м’якшої політики ФРС.

У 2025 році індекс долара Bloomberg впав приблизно на 8% — це було найгірше падіння з 2017 року. На нього тиснули зниження ставок і торговельна політика США.

Втім, головний ризик зараз — це можливий довгостроковий відтік капіталу з американських активів через війну та її наслідки для економіки.

Deutsche Bank також звертає увагу на ризик ослаблення ролі долара у світовій торгівлі нафтою та потенційне зростання використання китайського юаня.

Водночас дедалі актуальнішим стає питання впливу високих цін на енергоносії на глобальне економічне зростання. Якщо ці ризики вийдуть на перший план, очікування щодо зниження ставок ФРС можуть повернутися.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що побоювання щодо економічного зростання можуть стримати подальше зміцнення долара, а Morgan Stanley навіть прогнозує його ослаблення у разі погіршення макроекономічних умов.

Прогнози

Багато фінансових компаній утримуються від оновлення прогнозів через невизначеність щодо тривалості війни.

У TD Securities зазначають, що в умовах підвищених ризиків долар має потенціал до зміцнення, особливо у разі подальшої ескалації.

Втім, аналітики не виключають і протилежного сценарію: якщо США та Іран досягнуть мирної угоди, долар може опинитися під тиском через зниження попиту на захисні активи.

Схожої думки дотримуються й у Manulife Investment Management, де очікують середньострокового ослаблення долара та зміцнення євро.

Наразі ж перевага на боці «биків»: на тлі сумнівів щодо перемир’я долар і ціни на нафту зростають, тоді як фондові ринки демонструють спад.

Під час лондонської сесії в п’ятницю на ринку опціонів переважали ставки на подальше зміцнення долара протягом наступних 12 місяців.

Аналітики Bloomberg зазначають, що дефіцит енергоносіїв підтримує стабільний попит на долари, оскільки для фізичних угод потрібна саме ця валюта.

Водночас стратег Brown Brothers Harriman Еліас Хаддад наголошує: нинішня динаміка має тактичний характер, і в довгостроковій перспективі тренд на ослаблення долара може відновитися.