Національний банк встановив нові курси валют на понеділок, 30 березня. Долар подешевшав на 5 копійок, євро подешевшало на 12 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
27 березня 2026, 16:03
НБУ встановив курси валют на понеділок: доллар подешевшав на 5 копійок, євро — на 12 копійок
Курс долара
На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 43,84 грн. Це на 5 копійок менше, ніж у пʼятницю (43,89 грн).
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 50,49 грн, що на 12 копійок менше, ніж у пʼятницю (50,61 грн).
Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
