НБУ встановив курси валют на понеділок: доллар подешевшав на 5 копійок, євро — на 12 копійок

Національний банк встановив нові курси валют на понеділок, 30 березня. Долар подешевшав на 5 копійок, євро подешевшало на 12 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 43,84 грн. Це на 5 копійок менше, ніж у пʼятницю (43,89 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 50,49 грн, що на 12 копійок менше, ніж у пʼятницю (50,61 грн).

Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26)​​​.

