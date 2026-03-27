Ймовірність краху біткоїна впала на 94% — аналітик

Ринок цифрових активів проходить етап фундаментальної трансформації, в результаті якої епоха екстремальних цінових стрибків поступово відходить у минуле. До такого висновку дійшов Адам Лівінгстон, аналітик та автор книги «Епоха біткоїна та великий урожай». На основі математичних моделей він довів, що повторення глибокого обвалу за сценарієм 2022 року в поточних умовах є майже неможливим.

Зміна ринкового режиму

Лівінгстон проаналізував статистику за останні 11 років (понад 3 700 днів) і виявив, що волатильність першої криптовалюти скорочується за експонентою.

Ключові показники:

Зниження амплітуди: якщо у 2018−2019 роках середня 90-денна волатильність становила 77,4%, то у 2026 році вона опустилася до 47,4%.

Щорічна стабілізація: лінійна регресія підтверджує, що волатильність активу падає в середньому на 2,71 відсоткового пункту щороку.

Використовуючи модель геометричного броунівського руху (GBM), аналітик підрахував, що ризик обвалу біткоїна на 77% (як це було у 2022 році) скоротився у 30 разів порівняно з циклом п’ятирічної давнини.

«Зараз шанс на подібний крах становить лише 0,19%. Перед крахом 2022 року цей ризик перевищував 13,25%», — пояснює експерт.

Кінець епохи «свічок» на 10%

Кількість днів, коли ціна біткоїна змінювалася на понад 10% за добу, також різко скоротилася. У період 2016−2022 років такі стрибки фіксувалися у 3,3% торгових днів, тоді як у 2023−2026 роках цей показник впав до символічних 0,4%.

Чому актив «дорослішає»?

Лівінгстон виділяє чотири основні чинники, що перетворили біткоїн на інертний макроекономічний інструмент:

Інституційний капітал: масштабні притоки через спотові ETF та корпоративні резерви (MicroStrategy, MARA тощо).

Глибока ліквідність: зростання щільності біржових стаканів, що заважає великим гравцям різко «рухати» ціну.

Ринок деривативів: рекордний відкритий інтерес на регульованій біржі CME.

Капіталізація: велика ринкова вага робить актив менш чутливим до поодиноких маніпуляцій.

«Трейдери, які все ще очікують повернення ціни до $35 000, орієнтуються на волатильність минулого, якої на сучасному ринку більше не існує», — резюмував аналітик.