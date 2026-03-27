Bitget лідирує за ліквідністю ф’ючерсів на BTC та ETH у березневому звіті TokenInsight

Вікторія, Сейшельські острови, 26 березня 2026 р. — Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), посіла перше місце за ліквідністю ф’ючерсів на BTC та ETH у звіті TokenInsight Crypto Exchange Liquidity Report за березень 2026 року, випередивши всі досліджувані біржі як за глибиною ринку, так і за якістю виконання.

Рейтинг був опублікований на тлі підвищеної волатильності, яка призводить до збільшення обсягів і частоти угод на ринку цифрових активів. У таких умовах ліквідність стає не просто метрикою, а фактором, що безпосередньо впливає на результат торгівлі. Згідно зі звітом, Bitget посіла перше місце за сукупною глибиною ф’ючерсного ринку BTC та ETH у діапазонах 0,05% і 0,1%.

За якістю виконання ф’ючерсних угод Bitget продемонструвала мінімальне прослизання: 0,014% для ордерів на продаж BTC на суму $1 млн і 0,025% для аналогічних угод з ETH. Це підтверджує здатність платформи ефективно обробляти великі угоди в реальних ринкових умовах. Крім того, Bitget показала найвужчий спред bid-ask за ф’ючерсами на BTC серед усіх досліджуваних бірж.

«Якість ліквідності є критично важливою в періоди високої волатильності, коли виконання угод безпосередньо впливає на результат торгівлі», — зазначила Грейсі Чен, CEO Bitget. «У цьому звіті важливим є не лише лідерство за глибиною, а й стабільність за ключовими ф’ючерсними парами, де інституційні та активні трейдери найбільш чутливі до ефективності виконання».

Окрім деривативів, Bitget посіла друге місце у світі за ліквідністю спотового ринку BTC та ETH, включаючи глибину книги ордерів і показники прослизання для угод обсягом $500 тис. і $1 млн. TokenInsight також відзначив Bitget серед провідних платформ за ф’ючерсами на токенізоване золото (XAU) та срібло (XAG), де біржа увійшла до числа лідерів за глибиною ринку та якістю виконання, що відображає зростаючий інтерес користувачів до активів, пов’язаних як із крипто-, так і з макроринками.

Результати звіту вказують на ширшу тенденцію зміни торгової поведінки: активність дедалі частіше охоплює як цифрові активи, так і інструменти, пов’язані з товарними ринками. У міру того як макроекономічна волатильність продовжує впливати на розподіл капіталу, глибина ліквідності в різних класах активів стає ключовим фактором доступу користувачів і інституційних інвесторів до глобальних ринків через єдину торгову інфраструктуру.

Модель UEX від Bitget розроблена з урахуванням цих змін, поєднуючи криптовалюти та токенізовані активи в єдине торгове середовище. У той час як користувачі шукають більш ефективні способи роботи з ринками, ліквідність і стабільність виконання залишаються ключовими елементами надійного торгового досвіду.