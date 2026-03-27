У квітні пенсіонери та одержувачі соціальних допомог отримають одноразово 1500 гривень: Пенсійний фонд розповів, кому дадуть гроші

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 березня 2026, 14:01

У квітні пенсіонери та одержувачі соціальних допомог отримають одноразово 1500 гривень: Пенсійний фонд розповів, кому дадуть гроші

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 341, яка передбачає надання додаткової адресної підтримки вразливим категоріям населення. У квітні 2026 року громадяни, які мають на це право, отримають одноразову виплату у розмірі 1500 гривень. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто має право на виплату?

Право на отримання доплати мають особи, яким / на яких станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати.

За умови, що розмір пенсій (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень) не перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність), доплата буде надана, зокрема, одержувачам:

  • страхових пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника;
  • страхових пенсій за вислугу років, спеціальних пенсій (держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям, військовослужбовцям), за умови, що такі пенсіонери мають право на призначення пенсії за віком у солідарній системі;
  • пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, призначених військовослужбовцям, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також соціальних пенсій.

Водночас особам, які брали безпосередню участь у захисті України та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС доплата надається незалежно від розміру пенсії.

Також доплата передбачена для одержувачів державних допомог, які отримують:

— допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;
— державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;
— базову соціальну допомогу;
— державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
— допомогу на догляд, у тому числі особам, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічного розладу;
— тимчасову державну допомогу особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;
— грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків;
— допомогу на дітей:

  • одиноким матерям;
  • опікунам;
  • сім'ям із тяжкохворими дітьми;
  • багатодітним сім'ям;
  • батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину;
  • позбавлених батьківського піклування.

Виплата грошової доплати здійснюватиметься у квітні автоматично без необхідності додаткового звернення.

У Пенсійному фонді підкреслили, якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової доплати за кількома підставами, виплата здійснюється за однією з підстав.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами