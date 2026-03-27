У квітні пенсіонери та одержувачі соціальних допомог отримають одноразово 1500 гривень: Пенсійний фонд розповів, кому дадуть гроші

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 341, яка передбачає надання додаткової адресної підтримки вразливим категоріям населення. У квітні 2026 року громадяни, які мають на це право, отримають одноразову виплату у розмірі 1500 гривень. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Хто має право на виплату?

Право на отримання доплати мають особи, яким / на яких станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати.

За умови, що розмір пенсій (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень) не перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність), доплата буде надана, зокрема, одержувачам:

страхових пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника;

страхових пенсій за вислугу років, спеціальних пенсій (держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям, військовослужбовцям), за умови, що такі пенсіонери мають право на призначення пенсії за віком у солідарній системі;

пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, призначених військовослужбовцям, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також соціальних пенсій.

Водночас особам, які брали безпосередню участь у захисті України та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС доплата надається незалежно від розміру пенсії.

Також доплата передбачена для одержувачів державних допомог, які отримують:

— допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

— державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

— базову соціальну допомогу;

— державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

— допомогу на догляд, у тому числі особам, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічного розладу;

— тимчасову державну допомогу особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;

— грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків;

— допомогу на дітей:

одиноким матерям;

опікунам;

сім'ям із тяжкохворими дітьми;

багатодітним сім'ям;

батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину;

позбавлених батьківського піклування.

Виплата грошової доплати здійснюватиметься у квітні автоматично без необхідності додаткового звернення.

У Пенсійному фонді підкреслили, якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової доплати за кількома підставами, виплата здійснюється за однією з підстав.