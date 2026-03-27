Токен TAO подорожчав на 140% за 6 тижнів, Девід Сакс залишає посаду «криптоцаря» Білого дому: що нового

Ралі на ринку ШІ-криптовалют: токен TAO подорожчав на 140% за 6 тижнів

Проєкт Bittensor (TAO) продемонстрував одну з найсильніших динамік у сегменті штучного інтелекту на початку 2026 року. Починаючи з середини лютого, актив зріс на понад 140%. Завдяки цьому капіталізація проєкту перевищила $3,5 млрд, що дозволило йому закріпитися у топ-30 найбільших криптовалют світу.

Аналітики платформи Santiment пов’язують такий успіх із глобальним перетоком капіталу в сектор децентралізованого машинного навчання. Ключові фактори росту:

Рекордна активність у соцмережах: кількість згадок Bittensor у X (Twitter), Reddit та Telegram досягла другого за величиною рівня в історії проєкту.

Відсутність перегріву: співвідношення позитивних і негативних коментарів (1,5 до 1) свідчить про те, що ринок ще не охоплений ейфорією. Це, на думку експертів, створює фундамент для подальшого зростання без різких корекцій.

Bittensor позиціонується як децентралізований маркетплейс машинного інтелекту, де ШІ-моделі конкурують за винагороду в токенах TAO.

Проєкт працює через систему спеціалізованих субмереж (для тренування мовних моделей, обчислень чи прогнозів). Кожна мережа автономна, але економічно пов’язана з токеном TAO.

На відміну від закритих централізованих моделей (як-от ChatGPT), Bittensor створює прозоре середовище, де винагороду отримують лише найефективніші алгоритми.

Завдяки поєднанню блокчейн-технологій та ШІ, Bittensor стає ключовим гравцем у новому циклі крипторинку, залучаючи розробників, які шукають альтернативу великим тех-корпораціям.

На момент написання новини актив торгується на рівні $330.

Девід Сакс залишає посаду «криптоцаря» Білого дому

Підприємець Девід Сакс завершив свій 130-денний термін на посаді спеціального радника Дональда Трампа з питань ШІ та цифрових активів. Проте він не залишає адміністрацію: Сакс переходить на посаду співголови новоствореної Президентської ради з науки і технологій (PCAST), повідомляє Bloomberg.

За словами Сакса, нова посада дозволить йому консультувати президента не лише щодо штучного інтелекту та криптовалют, а й з усього спектра критичних технологічних тем. Співголовою ради разом із ним став старший радник Майкл Краціос.

Трамп затвердив перший склад PCAST, до якого увійшли справжні титани індустрії. Серед 13 членів ради:

Дженсен Хуанг (Nvidia);

Марк Цукерберг (Meta);

Ліза Су (AMD);

Ларрі Еллісон (Oracle);

Майкл Делл (Dell Technologies);

Марк Андріссен (Andreessen Horowitz).

Цікаво, що єдиним прямим представником криптоіндустрії в цьому елітному клубі став Фред Ерсам — співзасновник біржі Coinbase та фонду Paradigm.

Одним із перших завдань ради Сакс назвав подолання регуляторного хаосу у сфері ШІ. Наразі 50 штатів мають власні, часто суперечливі правила, що стримує інновації.

«Ми прагнемо створити єдиний федеральний стандарт. Президент закликав до уніфікації правил, щоб інноваторам не доводилося підлаштовуватися під клаптиковий режим регулювання», — пояснив Сакс.

Перехід Сакса до PCAST свідчить про намір адміністрації Трампа інтегрувати ШІ та цифрові активи у загальну стратегію національної безпеки та економічного домінування США.

Майнер MARA продав біткоїни на $1,1 млрд для погашення боргів

Один із лідерів криптовидобувної індустрії, компанія MARA Holdings (колишня Marathon Digital), здійснила масштабний розпродаж своїх активів. У період з 4 по 25 березня 2026 року майнер реалізував 15 133 BTC, отримавши приблизно $1,1 млрд. Виручені кошти будуть спрямовані на викуп власних облігацій компанії.

Згідно з офіційним пресрелізом, MARA уклала приватні угоди з тримачами конвертованих старших цінних паперів із термінами погашення у 2030 та 2031 роках. Мета — скорочення заборгованості та запобігання майбутньому розмиванню капіталу (через потенційну конвертацію облігацій в акції).

Завдяки достроковому викупу компанія планує заощадити близько $88,1 млн. Очікується, що всі операції завершаться до кінця березня. Після цього раунду погашення сукупний борг MARA за цінними паперами становитиме близько $2,3 млрд.

Виконавчий директор MARA Фред Тіль пояснив, що продаж активів є стратегічним кроком для зміцнення фінансової гнучкості. Компанія планує диверсифікувати бізнес, розширюючи присутність у сфері цифрової енергетики та інфраструктури для штучного інтелекту (ШІ).

Цей продаж призвів до перестановки у списку найбільших публічних власників біткоїна:

MicroStrategy займає впевнено перше місце (762 099 BTC).

Twenty One Capital піднялася на другу позицію (43 514 BTC).

MARA Holdings змістилася на третю сходинку, її запаси наразі оцінюються у 38 689 BTC.

Попри значний продаж, MARA залишається одним із найвпливовіших гравців ринку, проте зміна стратегії в бік «фінансової гігієни» свідчить про підготовку компанії до тривалого періоду високих ставок та експансії в нові технологічні ніші.

Прибуток у 6500 разів: учасник ICO Ethereum реалізував монети на $23 млн

Один із ранніх інвесторів Ethereum, який брав участь у первинній пропозиції монет (ICO) ще у 2015 році, здійснив масштабний продаж активів. За даними аналітиків Lookonchain, «кит» реалізував 11 552 ETH, отримавши за них приблизно $23 млн.

Цей кейс є класичним прикладом надприбутковості ранніх інвестицій у блокчейн-технології. Вхід у 2015 році: під час ICO інвестор придбав 38 800 ETH за ціною всього $0,31 за монету. Сума інвестиції на той момент складала лише $12 000.

Навіть після продажу частини монет, загальний портфель цього учасника оцінюється приблизно у $80 млн.

Продаж відбувся на тлі локальної корекції другої за капіталізацією криптовалюти. На момент виходу новини Ethereum торгується поблизу позначки $2 040, продемонструвавши зниження на 5,4% за останню добу.

Подібні рухи з боку «старих» гаманців часто привертають увагу ринку, оскільки великі продажі від учасників ICO можуть свідчити про фіксацію прибутку довгостроковими власниками на фоні поточної волатильності.