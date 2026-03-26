До закриття міжбанку в четвер, 26 березня, курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 6 копійок у продажу, євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.
26 березня 2026, 17:24
Долар та євро подорожчали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 26 березня
|
Закриття 26 березня
|
Зміни
|
43,84/43,87
|
43,88/43,93
|
4/6
|
50,65/50,67
|
50,67/50,71
|
2/4
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,15 грн. Євро купують за 50,55 грн, а продають за 51,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,00−44,05, євро — 50,95−51,10 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі