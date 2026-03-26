НБУ встановив курси валют на пʼятницю: євро подешевшало на 24 копійки

Національний банк встановив нові курси валют на пʼятницю, 27 березня. Долар подорожчав на 2 копійки, а євро подешевшало на 24 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На пʼятницю НБУ встановив курс долара на рівні 43,89 грн. Це на 2 копійки більше, ніж у четвер (43,87 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на пʼятницю встановлений на позначці — 50,61 грн, що на 24 копійки менше, ніж у четвер (50,85 грн).

Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26)​​​.

